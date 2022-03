Un soddisfatto Lautaro Martinez ha risposto alle domande della stampa subito dopo Inter-Salernitana , match della 28a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Meazza. I nerazzurri si sono imposti 5-0 grazie alla sua tripletta e alla doppietta di Edin Dzeko. L'Inter bissa così il risultato dell'andata contro i granata, e si riporta in vetta alla classifica con 58 punti. Di seguito l'analisi del match offerta da Lautaro Martinez e Massimiliano Farris (vice di Inzaghi) ai microfoni di Sky Sport e DAZN: il Toro si è finalmente sbloccato, e l'Inter è tornata a guidare il campionato.

Lautaro: "Ho vissuto un momento difficile"

"Mancava la vittoria, mancava che la squadra facesse gol. Oggi ne abbiamo fatti cinque e siamo contenti. Io personalmente ho vissuto un momento difficile perché un attaccante vive per fare gol. Oggi ho avuto la fortuna di fare tre gol, sono sceso in campo con tanta voglia e tanta rabbia perchè era una partita importante per noi e un periodo importante per l'Inter. Oggi dovevamo dimostrare tante cose perchè abbiamo perso un po' di cattiveria e un po' di personalità. Oggi, contro una squadra che ti viene bene addosso con l'uomo, abbiamo giocato bene la palla. Ringraziamo la gente per il supporto".

Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

Sul suo periodo no

"Quando vado a letto con mia moglie parlo tanto perchè sono triste quando non posso dare una mano alla squadra con i gol. Ho parlato tanto con lei, con gli amici e la mia famiglia. Questi tre gol li dedico a mia figlia".

Sul significato dell'abbraccio con Inzaghi

"Fiducia, perchè lui mi dà sempre fiducia. Lotta con noi vicino al campo".

Sul prossimo match col Liverpool

"Noi andiamo con personalità come abbiamo giocato oggi a giocarcela e a cercare di andare avanti che è il nostro sogno".

Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

Su quella traversa...

"Quando ho preso la traversa mi sono detto: ancora non è giornata. Ma i miei compagni son stati bravi a cercare lo spazio, Barella è stato bravissimo. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che mi sono stati sempre vicino".

Sulle critiche

"Le critiche fanno parte del gioco. Quando vinciamo è tutto facile, quando si perde dobbiamo lottare per tornare a vincere. Ringrazio i tifosi che sono stati al nostro fianco e il mister e i compagni che giocano di meno che parte tutto da loro".

Farris: "Vedere gioire Lautaro e Dzeko è il massimo per noi"

"In questo momento di leggera flessione, anche fisiologica per il numero di impegni, non eravamo preoccupati ma sapevamo serviva una scintilla. La prima occasione però è stata per loro e hanno avuto un atteggiamento positivo. Noi l’abbiamo preparata in un modo e la squadra ha fatto bene. Veder gioire Dzeko e Lautaro è il massimo per noi".

Edin Dzeko e Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

Sul valore della vittoria

"Spazza dubbi più nell'ambiente che nei nostri pensieri, conosciamo la forza della squadra. Fa notizia quando i giocatori non segnano, ma se guardiamo sono 14 e 10 gol i nostri attaccanti e non c'era nessun sintomo di flessione fisica. Semplicemente era una questione fisiologica e mentale, troppe partite ravvicinate difficili da recuperare".

"L'Inter è tornata"

"E’ stato difficile lavorare in questo periodo intenso. Il lavoro è però stato psicologico, sottolineando ai giocatori come il problema fosse la testa, perché dai dati si vedeva che fisicamente eravamo presenti. Non avevo dubbi sulle qualità di Lautaro o di Barella e quindi ci siamo affidati alla forza del gruppo e oggi è tornata l’Inter che conoscevamo".

"Nelle ultime partite ci siamo snaturati..."

"I cambi dei centrocampisti dipendono dalla partita e dai momenti. Per il resto sappiamo che questa squadra ha bisogno di giocare e nelle ultime partite ci siamo un po’ snaturati, soprattutto con Genoa e Milan. Abbiamo lavorato sulla forza del centrocampo di dominare il campo e oggi l’abbiamo fatto bene".

"Lautaro ha sofferto perchè tiene alla maglia"

"Ha sofferto perché tiene a questa maglia, a dare una mano ai compagni. Questo gruppo è compatto e lo si vede dagli abbracci dopo i gol. C'è unità d'intenti, voglia di lavorare al meglio e siamo tranquilli".

