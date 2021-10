Calcio

Serie A, Lavagna tattica Atalanta-Milan. I tagli di Theo, Kessié e ritmi alti: come Pioli ha imbrigliato il Gasp

CALCIO - Due anni di percorso pagano eccome: il Milan di Pioli, battuto 5-0 dall'Atalanta nel dicembre 2019, ottiene il secondo successo consecutivo a Bergamo, dopo lo 0-2 della fine della scorsa stagione. Il 3-2 di domenica è frutto di un lavoro certosino a livello tattico, con Pioli bravo a mandare in tilt l'organizzazione difensiva di Gasperini in fase di ripartenza. Ecco come è andata, secondo

