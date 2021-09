Lazio-Cagliari, partita valida per la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Olimpico di Roma domenica 19 settembre alle ore 18.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri (squalificato)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: -

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pavoletti, Walukiewicz, Godin, Strootman, Ceter, Rog

Lazio-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Lazio-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Lazio è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Cagliari (12V, 2N) e ha segnato 2.3 reti di media a match, vincendo tutte le ultime sei gare in ordine di tempo.

La Lazio ha vinto tutte le ultime 10 gare interne contro il Cagliari in Serie A, solo contro la Triestina tra il 1935 e il 1954 ha infilato una striscia di successi casalinghi più lunga (16) contro una singola avversaria nel torneo.

La Lazio ha vinto 13 delle ultime 14 partite casalinghe di campionato (1N), segnando 35 reti (2.5 di media) e registrando sette clean sheet.

Il Cagliari potrebbe non vincere nessuno dei primi quattro match stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (anno della retrocessione); quella è stata anche l’ultima volta in cui ha registrato tre sconfitte nelle prime quattro.

Il Cagliari non ha mai vinto nelle ultime 15 partite giocate nel girone d’andata in Serie A (5N, 10P): l’ultimo successo nell’andata è stato contro la Sampdoria nel novembre 2020.

La Lazio è sia la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questo campionato (26%) sia quella con la percentuale più alta di tiri nello specchio (73%).

Solo la Salernitana (5.1) ha registrato una differenza negativa più ampia tra gol subiti ed Expected Goals Against rispetto al Cagliari (4.2) in questo campionato – i sardi infatti hanno incassato nove reti rispetto alle 4.8 che avrebbero dovuto incassare secondo il modello degli xG contro.

Il Cagliari (10 gol in 12 sfide) è una delle tre squadre contro cui Ciro Immobile ha segnato almeno 10 reti in Serie A, insieme a Sampdoria (12) e Genoa (11). La prima rete nel massimo campionato del classe ’90 è arrivata proprio contro la squadra sarda, nell’agosto 2012 con la maglia del Genoa.

Francesco Acerbi ha realizzato tre gol contro il Cagliari in Serie A, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (quattro). L’ultima rete del difensore classe ’88 in campionato risale però al gennaio 2020 (contro la Roma).

João Pedro potrebbe diventare il primo giocatore del Cagliari a prendere parte ad almeno un gol in tutte le sue prime quattro partite stagionali di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato): nel campionato in corso ha realizzato tre reti e fornito un assist.

