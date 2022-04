Lazio-Milan è una delle sfide di cartello della 34a giornata di campionato di Serie A ma l’atmosfera che si respirerà all’Olimpico sarà assolutamente anomala a causa della protesta messa in atto dai tifosi biancocelesti contro i rincari dei biglietti imposti da Claudio Lotito. Aumenti che hanno convinto – dapprima i tifosi del settore Il Messaggero’ ha spiegato: è una delle sfide di cartello della 34a giornata di campionato di Serie A ma l’atmosfera che si respirerà all’Olimpico sarà assolutamente anomala a causa dellaimposti daAumenti che hanno convinto – dapprima i tifosi del settore Curva Nord poi anche quel gruppo Sodalizio – a disertare lo stadio in segno di polemica contro la misura attuata dal patron biancoceleste. A tre giorni dal fischio d’inizio della partita i tagliandi venduti per il big match è di appena 17.000 unità e più della metà di questi biglietti è stato acquistato dai tifosi milanisti, che rischiano di essere in casa anche lontano da San Siro. Una situazione sui generis che non pare preoccupare eccessivamente Lotito che ai microfoni de ‘’ ha spiegato:

"Ognuno faccia ciò che si sente, se ha la coscienza a posto. A me tutto questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi sinora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto. Chi viene allo stadio ormai viene solo per insultarmi. Anche se per fortuna c’è il tifoso sano, quello che è riconoscente per i trofei alzati e me lo dimostra ogni giorno, ma evidentemente fa meno notizia. Caro biglietti? Era previsto da inizio anno. Succede da sempre per 4 gare di cartello in tutta la stagione. Per il resto siamo la terzultima società d’Italia per i costi da botteghino. Quando ho fatto le promozioni con Venezia, Sassuolo e Torino, con 20-25mila paganti non sono nemmeno riuscito a ripagare le spese dell’incontro... Pago 300mila euro a partita. C’è il canone dell’Olimpico, gli steward, i vigili del fuoco, il servizio d’ordine, lo speaker, l’allestimento, la Siae, la ristorazione e sicuramente qualcosa me la scordo. Non entra nulla nel bilancio. Gli introiti da botteghino finiscono direttamente in un conto dedicato all’Agenzia delle Entrate, non sono della Lazio. Se metto i biglietti più bassi, mi chiama lo Stato per chiedermi spiegazioni al riguardo”.

"Sarri resterà alla Lazio”, a chiosa dell’intervista, Lotito ha anche confermato che – nonostante la firma per il prolungamento del contratto non si ancora arrivata – Maurizio Sarri continuerà ad essere l’allenatore della Lazio anche nella prossima stagione: "Tempo al tempo, Maurizio resterà alla Lazio, come ho già detto”.

