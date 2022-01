Lazio-Empoli, match valido per la 20a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 3-3: per l'Empoli a segno Bajrami, Zurkowski e Di Francesco, mentre per la Lazio risulta decisiva la doppietta di uno scatenato Milinkovic-Savic, accompagnata dalla marcatura di Immobile. Il bomber biancoceleste tuttavia, sbaglia un rigore sul finale.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5: uscita goffa ed ingenua dopo appena 4', scomposto e indeciso su un paio d'uscite. Partita da dimenticare.

Elseid HYSAJ 5: il suo retropassaggio pigro apre l'emorragia nella retroguardia laziale. Distrazione imperdonabile che propizia il gol di Bajrami su rigore. (Dall'89' LAZZARI sv)

Luiz FELIPE 5: molle e scoordinato in occasione dei primi due gol toscani, cresce in autorevolezza dopo l'uscita di Acerbi.

Francesco ACERBI 5,5: le sue chiusure perentorie in area laziale mantengono a galla gli uomini di Sarri, ma un riacutizzarsi del problema alla coscia lo costringe ad uscire dopo 25'. (Dal 25' PATRIC 5,5: la decisione di Giua gli nega un gol che avrebbe potuto ricucire i rapporti con la curva).

Adam MARUSIC 6: propositivo sulla fascia sinistra, apparecchia per l'assist di Milinkovic-Savic in occasione del primo gol, facendo respirare la panchina di Sarri.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 8: la sua pennellata per Immobile dona speranza ai suoi dopo appena 15', ma il Sergente non si accontenta mai; decisivo e chirurgico, come sempre, insacca una doppietta vitale per Sarri e il resto del gruppo.

Danilo CATALDI 5,5: la sfida testarda con Bajrami in mediana delinea ritmo e occasioni del match. Lui è croce e delizia. (Dal 60' LUCAS LEIVA 6: arrembante in un paio di frangenti, il muro azzurro strozza un suo tiro promettente)

Luis ALBERTO 6: si riprende lo slot nella cintura di centrocampo, tempesta la porta avversaria con una mole impressionante di conclusioni, che tuttavia non impensieriscono Vicario.

PEDRO 5,5: un paio di giri a vuoto, qualche soluzione anarchica. Prestazione meno ispirata del solito, ma comunque generosa. (Dal 60' ZACCAGNI 7: è lui lo spacca-partite dei biancocelesti; ancora una volta determinante con l'assist per il definitivo 3-3).

Ciro IMMOBILE 6: dopo 15' sembrava aver ripreso proprio dove aveva lasciato. Peccato per il rigore sbagliato all'88', che ne abbassa significativamente il voto.

Felipe ANDERSON 7: suona la carica biancoceleste sul passivo di 2-0, è il cilindro più pimpante del motore capitolino. Assist brillante per il primo gol di Milinkovic-Savic, ma una traversa gli nega la gioia.

All. Maurizio SARRI 5,5: voragini difensive a parte, la sua Lazio ha disputato una gara gagliarda e non ha vinto per colpa di episodi. Ora però il treno Champions si allontana...

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7: costretto a qualche uscita d'emergenza, sigilla una buona prestazione parando il rigore a Immobile.

Petar STOJANOVIC 7: il raddoppio di Zurkowski nasce da una sua iniziativa sulla fascia; contributo determinante nell'arginare le iniziative di Pedro.

Ardian ISMAJLI 5,5: regge bene il pressing alto laziale, con buoni piedi, tecnica e sicurezza.

Sebastiano LUPERTO 5: un suo eccesso d'irruenza provoca un rigore all'88'. Fortunatamente, Vicario riesce a rimediare.

Fabiano PARISI 6: i repentini duelli in velocità con Felipe Anderson gli giocano un brutto scherzo. Abbandona il campo dopo 33' per un guaio muscolare. (Dal 33' MARCHIZZA 7: si fa ammonire dopo 60'' dal suo ingresso, Felipe Anderson lo fa disperare, poi un suo lampo di genio porta al 3-2).

Szymon ZURKOWSKI 7: l'uomo giusto al momento giusto; insacca il gol del raddoppio dopo 8' con un'azione da rapace. (Dal 45' BANDINELLI 5: rischia di provocare un rigore con un intervento sconsiderato ai danni di Zaccagni. Per il resto, è spesso avulso dal gioco).

Samuele RICCI 5,5: partita in sordina, si limita ad eseguire il compitino. (Dal 73' VITI 5,5: poca iniziativa, non regge l'aggressività della cintura laziale)

Liam HENDERSON 6,5: Andreazzoli lo schiera in posizione più arretrata rispetto al solito, lui si rende protagonista di una gara frizzante; minaccia più volte lo specchio di porta difeso da Strakosha, è un cuneo costante nella metà campo biancoceleste.

Nedim BAJRAMI 7,5: architetto del blitz toscano, corona una prestazione da sogno con un gol dal dischetto e il passaggio che apparecchia per il raddoppio. (Dal 63' STULAC 5: Andreazzoli lo inserisce per garantire maggiore copertura, ma la linea toscana collassa immediatamente dopo il suo ingresso in campo).

Federico DI FRANCESCO 7,5: un suo guizzo sul fondo vale il rigore che fa inceppare la macchina laziale. Si fa trovare pronto sul tap-in del 3-2. Pomeriggio da incorniciare.

Andrea LA MANTIA 5: la freccia meno acuminata dell'attacco di Andreazzoli. Raramente trova tempi e misure per sorprendere Strakosha. (Dal 73' PINAMONTI 5: mai pericoloso dalle parti di Strakosha, il copione della gara - con la Lazio riversata in avanti e l'Empoli arroccato - di certo non gli garantisce un voto eclatante).

All. Aurelio ANDREAZZOLI 7: Empoli che difende ed attacca a spada tratta, tonico e famelico, soprattutto in trasferta. Peccato per la beffa sul finale.

