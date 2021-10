Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adekanye

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cerofolini, Dragowski, Pulgar

Lazio-Fiorentina, dove vederla in tv e live streaming

La sfida fra Lazio e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

- La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro la Fiorentina, anche se ha perso la più recente: 2-0 a maggio con una doppietta di Dusan Vlahovic (completa questo parziale un pareggio).

• La Lazio viene da tre successi interni consecutivi contro la Fiorentina in Serie A (tanti quanti nelle precedenti sette sfide casalinghe contro questa avversaria), l’ultima volta che ha vinto più gare di fila contro la Viola in casa nella competizione è stata tra il 1999 e il 2001, quando è arrivata a quattro.

• La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide di Serie A contro la Fiorentina giocate di mercoledì, segnando una media di 3.3 gol a incontro.

• La Lazio ha sia segnato che subito gol in tutte le quattro gare casalinghe di questo campionato, incontri che hanno visto in media cinque reti a partita; i bianconcelesti inoltre possono realizzare almeno due marcature in ciascuno dei primi cinque incontri interni in una stagione di Serie A per la seconda volta nel XXI secolo (la prima nel 2015/16).

• La Lazio non ha ancora tenuto la porta inviolata in questo campionato: solo due volte nella sua storia in Serie A ha iniziato una stagione con 10 gare senza clean sheet (1948/49 e 1934/35).

• In tutte le precedenti tre occasioni in cui la Fiorentina aveva raccolto almeno 15 punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A, chiuse il campionato nelle prime cinque posizioni in classifica (2012/13, 2013/14 e 2015/16).

• La prossima sarà la 200ª panchina in Serie A per Maurizio Sarri: il tecnico della Lazio ha vinto 117 incontri finora nel massimo campionato, meno solo di Antonio Conte (136) dopo lo stesso numero di gare giocate nell’era dei tre punti a vittoria.

• La prossima sarà la 150ª presenza in Serie A per Luis Alberto: lo spagnolo della Lazio ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina nel massimo campionato (tre gol, quattro assist), record al pari del Bologna.

• L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha messo lo zampino in almeno un gol in tutte le ultime cinque presenze di campionato: non fa meglio all'interno di una singola stagione di Serie A dal dicembre 2019 (nove di fila in quell'occasione).

• José Callejón ha realizzato sei reti contro la Lazio in campionato, nessun giocatore spagnolo ha segnato più gol contro una singola squadra nella storia della Serie A – sei anche per Iago Falque contro l’Atalanta.

