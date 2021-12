"Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito" era l’incipit del duro comunicato emesso dalla Curva Nord della Lazio nei giorni scorsi, ma il difensore ha replicato in maniera perentoria: "Il mio 2022 è ancora alla Lazio. Ho avuto l'occasione di andare a giocare in Premier League. Mi sarebbe piaciuto, perché no, ci sarei andato volentieri".

La Premier è il campionato più bello del mondo (Acerbi)

"Non ho pensato in quale squadra, ma è il campionato più bello del mondo. Guardando le partite, anche per l'atmosfera e per come giocano, confrontarsi con quel campionato dev’essere molto eccitante. È sicuramente un campionato molto affascinante".

L'Europeo

"È una soddisfazione che ci porteremo dietro tutta la vita. Il pensiero di vincere un Europeo è fantastico, ma c'è anche il pensiero di arrivare al Mondiale: mancano tre mesi, adesso ci godiamo il Natale in famiglia".

Lo spareggio di marzo?

"Ora non ci penso. Ci ho pensato al sorteggio, che non è stato semplicissimo, ma siccome mancano dei mesi ci sono ancora altre partite, c'è il campionato su cui concentrarsi. Quando sarà il momento avremo modo di pensarci".

