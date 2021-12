Lazio-Genoa, match valido per la 18a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 3-1 in favore dei biancocelesti.

Grazie a questa vittoria, i biancocelesti tirano un sospiro di sollievo: dopo aver vinto una sola delle cinque gare disputate tra campionato ed Europa League, Sarri torna ad agganciare l’ultima casella europea occupata dalla Roma. Notte fonda invece per gli uomini di Shevchenko, che incassano la quarta sconfitta consecutiva in campionato e rimangono ancorati alla terzultima posizione.

In un match cominciato e concluso col piede sull’acceleratore, la truppa di Sarri si impone con carattere e aggressività. E’ proprio l’aggressione in pressing alto a ripagare i biancocelesti al 36’: Felipe Anderson intercetta un pallone sulla trequarti ligure e serve il gol del vantaggio sui piedi di Pedro, che non sbaglia da posizione ravvicinata. Nel secondo tempo il Genoa di Shevchenko cresce, ma non riesce mai ad impensierire lo specchio difeso da Strakosha.

A tarpare le ali del Grifone ci pensa Acerbi al 76’: il centrale laziale incorna su corner battuto da Luis Alberto. E’ proprio lo spagnolo, subentrato per Basic a metà secondo tempo, a fornire un elegante assist per la corsa solitaria di Zaccagni, che all’82’ cala il tris biancoceleste. All’86’, Filippo Melegoni firma il gol della bandiera con una stoccata micidiale su cross di Cambiaso.

Tabellino

LAZIO-GENOA 3-1

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (84’ Patric), Acerbi, Hysaj (64’ Radu); Milinkovic-Savic, Cataldi (74’ Lucas Leiva), Basic (64’ Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (84’ Muriqi), Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (45’ Biraschi), Vasquez, Criscito; Ghiglione (60’ Sabelli), Sturaro (45’ Hernani), Badelj, Portanova (83’ Melegoni), Cambiaso; Pandev (60’ Ekuban), Destro. All. Shevchenko.

Arbitro: Luca Pairetto.

Gol: 36’ Pedro (L), 76’ Acerbi (L), 82’ Zaccagni (L), 86’ Melegoni (G)

Assist: Felipe Anderson (L), 2x Luis Alberto (L), Cambiaso (G)

Ammoniti: Ghiglione (G), Vasquez (G), Portanova (G)

La cronaca in 8 momenti chiave

9’ - SIRIGU SMANACCIA SU PEDRO! Lo spagnolo strappa un pallone in profondità e scocca un tiro a giro indirizzato verso il sette. Sirigu piazza la manona e devia in angolo.

17’ - VASQUEZ SALVA SU PEDRO! Una vera e propria parata quella del centrale rossoblu! Cataldi sorprende la retroguardia genoana aprendo per Pedro: lo spagnolo si accentra in area e scarica un tiro indirizzato sul secondo palo. Vasquez respinge di testa.

36’ - GOL! PEDRO! 1-0 LAZIO. Felipe Anderson serve l'assist per l'imbucata dello spagnolo, che trafigge Sirigu a tu per tu. Ma che errore di Ghiglione e Vasquez: i due non si intendono in fase di impostazione e aprono una voragine per il vantaggio laziale.

54’ - SQUILLO DI PANDEV! Uno-due con Destro al limite dell'area laziale, la conclusione del macedone è timida e centrale.

75’ - BOTTA DI RADU, SIRIGU RISPONDE! Felipe Anderson si impossessa della sfera sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi arma il sinistro di Radu a rimorchio. Sirigu costretto a distendersi e a respingere coi pugni.

76’ - GOL! ACERBI INSACCA IL 2-0 PER LA LAZIO! Il centrale biancoceleste spizza di testa e converte il corner battuto da Luis Alberto.

82’ - GOL! ZACCAGNI CALA IL TRIS! Secondo assist per Luis Alberto, che apre il campo per la corsa di Zaccagni. L'azzurro insacca a tu per tu con Sirigu.

86’ - GOL! MELEGONI INSACCA IL 3-1! Stop e tiro perfetto sull'assist di Cambiaso. Gol della bandiera per il Grifone.

MVP

PEDRO: le sue convergenze smuovono un fronte rossoblù alquanto granitico, lo spagnolo è un punto di riferimento sulla trafficata trequarti. Nel primo tempo in particolare, spaventa più volte la retroguardia avversaria col suo sinistro affilato e si fa trovare pronto a rimorchio per concretizzare l'assist di Felipe Anderson.

La statistica chiave

Nelle ultime 8 stagioni disputate in un grande campionato europeo, solamente 2 volte #Pedro ha segnato almeno 6 reti in un girone d'andata: 6 quest'anno e 6 nel 2018/19 con il Chelsea di Sarri.

Fantacalcio

PROMOSSO - Francesco ACERBI: partita ordinata e prudente in difesa. La sua spizzata sul calcio d'angolo di Luis Alberto dona serenità alla panchina capitanata da Sarri. Il celan sheet non può che gonfiare ulteriormente la sua valutazione.

BOCCIATO - Mattia DESTRO: ritorno in campo alquanto opaco. Viene ingurgitato dalle maglie biancocelesti e stenta a ritagliarsi occasioni in area nemica. Di certo la magra prestazione di squadra legittima la sua prova opaca.

