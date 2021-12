Si chiama Giulio, tifoso della Lazio, e come molti ragazzi che seguono il calcio ha un idolo. Nel suo caso Ciro Immobile. Adesso, nel momento più difficile della sua vita, ha potuto contare sul supporto dell’attaccante della sua squadra del cuore.

Il ragazzo è ricoverato da 40 giorni al Bambino Gesù di Roma per una aplasia midollare severa: una malattia rara e autoimmune, che consiste nell’incapacità del midollo osseo di produrre un numero sufficiente di cellule del sangue. Immobile, non appena è stato informato della situazione è corso a dare il supporto a Giulio direttamente in ospedale. Il mondo del calcio è il suo sogno, visto che si diletta come portiere dell'Under 16 dell’ASD Città di Cerveteri. Ed è stata proprio la società, assieme alla sua famiglia, ad essersi adoperata per trovare un midollo compatibile al suo per vincere la partita più importante della sua vita. Si cerca ancora il donatore giusto, tra i 18 e i 36 anni e che non abbia malattie trasmissibili.

L’incontro con il suo idolo gli infonderà un po’ di coraggio in più, sapendo che in questa sfida non è affatto solo e presto riuscirà a sbloccare il risultato, in tandem con un grande bomber come Ciro.

