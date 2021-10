3-1 della Lazio che si rialza dopo il ko di Bologna, mentre l'Inter ottiene la prima sconfitta del proprio campionato nonostante avesse condotto per 60 minuti. Si perché i nerazzurri lasciavano il possesso alla formazione di Sarri, ma agivano molto più da squadra, meritando l'1-0 iniziale di Perisic (su rigore). Poi il mano di Bastoni ha permesso alla Lazio di rientrare in partita, con il rigore di Immobile, e da lì è nata un'altra gara. Felipe Anderson e Milinkovic-Savic hanno ribaltato tutto regalando ai biancocelesti il secondo big match di stagione dopo la vittoria proprio per il gol di Felipe Anderson. Gol arrivato dopo un contatto Immobile-Dimarco in cui il giocatore dell'Inter era rimasto a terra. Ci aspettavamo dello spettacolo e lo abbiamo avuto, anche se non sempre positivo visto come si è conclusa la partita. Resta però ilche si rialza dopo il ko di Bologna, mentre l'ottiene la prima sconfitta del proprio campionato nonostante avesse condotto per 60 minuti. Si perché i nerazzurri lasciavano il possesso alla formazione di Sarri, ma agivano molto più da squadra, meritando l'1-0 iniziale di(su rigore). Poi il mano di Bastoni ha permesso alla Lazio di rientrare in partita, con il rigore di Immobile, e da lì è nata un'altra gara.hanno ribaltato tutto regalando ai biancocelesti il secondo big match di stagione dopo la vittoria sulla Roma di qualche settimana fa . Ma quante polemiche dopo il 2-1 e a fine partita,. Gol arrivato dopo un contattoin cui il giocatore dell'Inter era rimasto a terra. Per Irrati tutto regolare , inizialmente è proprio l'Inter che continua l'azione, ma poi recupera la Lazio e segna. Dove sta la verità? La verità è che proprio non si possono vedere due risse in campo (spettacolo indecoroso).

Tabellino

Lazio-Inter 3-1 (0-1 primo tempo)

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric Gabarrón, Hysaj (66' Lazzari); Milinkovic Savic, Lucas Leiva (85' Cataldi), Basic (66' Luis Alberto); Felipe Anderson (85' Akpa Akpro), Immobile, Pedro (75' Zaccagni). All. Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A.Bastoni (67' Dumfries); Darmian, Barella (87' Çalhanoglu), Brozovic, Gagliardini (67' Vecino), Dimarco; Perisic (67' J.Correa), Dzeko (76' Lautaro Martinez). All. Simone Inzaghi

Marcatori: 12' rig. Perisic (I); 64' rig. Immobile (L), 83' Felipe Anderson (L), 90+1 Milinkovic-Savic (L)

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Ammoniti: 27' Basic, 36' Gagliardini, 83' Lautaro Martinez, 83' Milinkovic-Savic, 83' Dumfries, 83' Felipe Anderson, 87' J.Correa, 90+1 Darmian

Espulsi: Luiz Felipe (L) a partita finita

La cronaca in 7 momenti

11' CHANCE LAZIO - Felipe Anderson velocissimo a destra, palla per Pedro che viene stoppato da Skriniar. A rimorchio arriva Lucas Leiva che calcia alto.

12' PERISIC SEGNA SU RIGORE - Darmian trova Barella in area, cerca di anticiparlo Hysaj che invece lo stende. Rigore: dal dischetto si presenta Perisic che spiazza Reina.

Perisic esulta per il gol in Lazio-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

24' HANDANOVIC DICE NO A BASIC - Asse Marusic-Basic, l'ex Bordeaux riesce ad andare al tiro trovando però i guantoni di Handanovic. Poi Skriniar chiude in angolo.

34' PERISIC CI PROVA - Il croato ci prova anche dalla distanza, tiro potentissimo ma c'è Reina che risponde presente.

64' GOL DI IMMOBILE - Rigore anche per la Lazio per un tocco di mano di Bastoni sugli sviluppi di un corner. Dal dischetto non sbaglia Immobile che spiazza Handanovic.

Immobile esulta dopo il gol su rigore in Lazio-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

83' GOL FELIPE ANDERSON - In contropiede la Lazio punisce l'Inter grazie al gol in tap-in di Felipe Anderson che gonfia la rete dopo la respinta corta di Handanovic sul tiro di Immobile. Scatta poi la rissa, perché i giocatori dell'Inter si lamentano per lo sviluppo dell'azione nonostante Dimarco fosse a terra.

90+1 TRIS DI MILINKOVIC-SAVIC - Arriva anche il 3-1 della Lazio con il colpo di testa di Milinkovic-Savic che batte Handanovic sulla punizione di Luis Alberto.

Il momento social

Come si può giudicare il 2-1 della Lazio?

La statistica chiave

50 - I gol in carriera di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio (in tutte le competizione). Il tutto arrivato proprio contro la sua vittima preferita: l'Inter (5).

MVP

Ciro IMMOBILE - Gol su rigore e sinistro che impegna Handanovic alla respinta che propizia il tap in di Felipe Anderson sul gol del 2-1. Il centravanti di Torre Annunziata torna ad essere decisivo per la Lazio.

Fantacalcio

Promosso: Sergej MILINKOVIC-SAVIC - Immarcabile sulle conclusioni aeree. Per l'ennesima volta, e l'ha dimostrato sul gol del 3-1.

Bocciato: Joaquín CORREA - Nervoso all'inverosimile, finisce per patire eccessivamente il suo ritorno da ex. Là davanti, di fatto, è inconcludente.

Le pagelle di Lazio-Inter

La moviola della partita

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

