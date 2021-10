Si torna a giocare in Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Il problema per tutti i tecnici è il discorso “sudamericani” rientrati da pochissimo dopo le ultime partite della notte. Inzaghi, che torna all'Olimpico da avversario , non schiera dall'iniziodopo aver giocato non più di 48 ore fa nel match Argentina-Perù . Torna a disposizione(anche lui in campo con l'Argentina), ma anche l'altro argentino partirà dalla panchina. A fare coppia con Dzeko c'è Perisic. Novitàin mezzo al campo insieme a Barella e Brozovic. Nellac'è invece il ritorno diche ha saltato la Nations League e l'ultima di campionato, il brutto ko di Bologna, dopo l'infortunio in Europa League. Manca invece Acerbi per squalifica , lo sostituisce Patric.lasciato in panchina.