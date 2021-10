Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Lazio e Inter (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per l'8ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia, coadiuvato dai guardalinee Perrotti e Palermo, quarto uomo Manganiello, dal VAR Mazzoleni e dall'AVAR Preti. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Olimpico" di Roma.

La moviola LIVE di Lazio-Inter (arbitro Irrati di Pistoia)

- 12' RIGORE PER L'INTER - Barella si incunea in area e prima di agganciare una sciabolata dalla fascia opposta, entra in contatto con Hysaj e crolla a terra. Irrati non ha dubbi ed indica il dischetto del rigore. Proteste vibranti del difensore albanese e della squadra biancoceleste, anche se il replay evidenzia il tocco sulla pianta del piede di Barella da parte del terzino laziale, che ha cercato un recupero disperato ma ha finito per commettere fallo.

