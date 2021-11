Bonucci si gode la vittoria Juventus a decidere il match Jorginho in quell'Italia-Svizzera di settimana scorsa. Bonucci conferma di essere a disposizione per battere i rigori anche in Nazionale, anche se il rigorista ufficiale resta il centrocampista del Chelsea. si gode la vittoria in casa della Lazio e, ogni tanto, anche la giornata da bomber. È stato proprio il centrale dellaa decidere il match con una doppietta , tutti i due gol su rigore ( la moviola: c'erano i penalty? ). E viene subito alla mente il rigore sbagliato dain quell'Italia-Svizzera di settimana scorsa. Bonucci conferma di essere a disposizione per battere i rigori anche in Nazionale, anche se il rigorista ufficiale resta il centrocampista del Chelsea.

Vittoria importante

È una vittoria fondamentale. Dopo la sosta sono partite sempre difficili, ma sappiamo che con questo approccio e con questo spirito di sacrificio le partite dipendono da noi. Siamo stati bravi a concedere poco alla Lazio, a fare due gol e a portare a casa i tre punti. Sono sicuro che da qui in avanti acquisiremo più cattiveria e sicurezza in noi stessi e porteremo a casa risultati importanti

Allegri arrabbiato nel finale?

Il mister negli ultimi dieci minuti spinge sempre per mantenere la tensione alta specialmente quando il vantaggio è così minimo. Tutti noi dobbiamo fare il nostro per portare la Juve a lottare per tutti gli obiettivi

Le critiche ad inizio stagione?

Quando sei la Juve e fai il percorso che abbiamo fatto noi all'inizio prendi le critiche. Abbiamo dimostrato che con un determinato spirito si portano a casa i risultati

Il rigore contro la Svizzera potevi calciarlo tu?

Una settimana fa il rigorista era Jorginho ed è giusto che lo abbia tirato lui. Se me l'avesse chiesto avrei tirato senza nessun problema, ma il rigorista è Jorginho. Dobbiamo pensare di migliorarci giorno dopo giorno. Nei prossimi ci sei anche tu? Assolutamente sì

