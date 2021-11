Lazio e Juventus (Marco Di Bello di Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Olimpico di Roma. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 13a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Roma.

Minuto 20': RIGORE PER LA JUVENTUS - Morata riceve palla in area e viene steso da Cataldi. Per l'arbitro Di Bello è tutto regolare, ma alla prima interruzione viene richiamato da Banti. L'arbitro va a rivedere al monitor e non può non dare il penalty: Morata aveva controllato la palla, Cataldi è andato sulla caviglia.

Minuto 28': ammonizione per Cuadrado per una trattenuta su Hysaj.

Minuto 42': Hysaj in ritardo su Kulusevski. Arriva il giallo, ci può stare.

La squadra arbitrale

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Assistenti: Bercigli e Berti

Quarto uomo: Daniele Paterna

VAR: Luca Banti

AVAR: Daniele Bindoni

