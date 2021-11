Il campionato riparte dopo la pausa per le Nazionali, con l'Italia costretta al playoff per andare ai Mondiali. Intanto si affrontanoche hanno bisogno come il pane di una vittoria per accorciare sulla top 4 del campionato ( guarda la classifica ). Sarri è costretto a fare a meno didopo il sovraccarico al polpaccio che gli ha fatto saltare proprio la Nazionale. C'è però in campoche prenderà proprio il suo posto al centro dell'attacco: lo spagnolo era a rischio dopo una botta alla caviglia in partitella. L'ex Barça sarà sostenuto da. In casa Juve c'ètitolare a sinistra, con difesa a 3vista l'assenza di Chiellini. Recupera, ma parte della panchina: davanti c'è la coppia