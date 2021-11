Sarri è mediamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta Immobile è dura per tutti e l'abbiamo visto anche in Nazionale. Poi qualche polemica (Di Bello: “Lui aveva visto bene, non era rigore. È un rigorino, follia del VAR”. No Immobile no party. Questo è un po' il senso, anche seè mediamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta contro la Juventus . Certo, sostituire uno comeè dura per tutti e l'abbiamo visto anche in Nazionale. Poi qualche polemica ( la moviola ) sull'arbitraggio di: “”.

Quanto ha condizionato l'assenza di Immobile?

A livello di prestazione la squadra ha fatto una buona partita, purtroppo non siamo riusciti a trasformare il gioco in pericolosità. Ciro, un attaccante da 35-40 gol a stagione, è difficile da sostituire. Se ci sarà a Mosca? Non lo so

Gli episodi dei due rigori?

È il primo rigore fischiato per un fallo su uno dietro. Di Bello ha visto benissimo, poi il VAR ha fatto una follia. Non si può giudicare dal fermo immagine. È un rigorino. Al di là dell'episodio del rigore, la conduzione non mi è piaciuta. Lasciamo perdere va

L'intervento di Danilo Cataldi ai danni di Alvaro Morata, Lazio-Juventus, Credit DAZN Credit Foto Twitter

Perché è stato ammonito?

Non lo so...

Si aspettava di più dal tridente leggero?

Non si può pretendere che ogni partita gli esterni saltino l'uomo in ogni azione. Oggi sicuramente l'hanno fatto meno di altre occasioni

Che effetto le ha fatto ritrovare la Juve e i suoi tifosi?

Dei tifosi della Juventus non m'interessa niente. Ho allenato grandi giocatori, finisce lì, non m'interessa

Sarri: "Io contro Allegri? È così solo per i giornalisti"

