Il Milan c'è. Eccome. L'Inter batte un colpo, i rossoneri rispondono. Il posticipo romano è un concentrato di emozioni, di adrenalina, di battiti. Finisce 2-1 per la banda Pioli, che risponde al successo nerazzurro contro la Roma con una rimonta che ha il sapore della gioia pura. Anche perché è la Lazio a passare per prima, con una zampata ravvicinata di Immobile dopo pochi minuti dall'inizio della partita. Ma il Milan non demorde. Sbuffa, crea gioco e occasioni, protesta per un mani in area di Luis Alberto non sanzionato dall'arbitro Guida, crea i presupposti del pareggio. Che puntualmente arriva all'inizio della ripresa grazie al rapace Giroud, servito alla perfezione da Leão. Quando sembra che la gara sia destinata a chiudersi in parità, ecco la frittatona della difesa laziale, che al secondo minuto di recupero consente a Ibrahimovic di far sponda in area per Tonali e a quest'ultimo di superare Strakosha con un tocco leggero da un passo. Rimonta completata, primo posto riconquistato.