1) Il Napoli ci crede fino alla fine

Nel primo tempo subisce il gioco della Lazio di Sarri, poi una volta in vantaggio prende il controllo della partita e continua a cercare il gol. Nonostante il pareggio di Pedro a pochi minuti dalla fine, gli azzurri non si accontentano del pareggio e vanno all'assalto della porta di Strakosha. Uno spirito combattivo che sta emergendo nell'ultimo periodo e che si rivede nei risultati: il Napoli è la squadra che ha conquistato più punti nel 2022. Sono 18 in 8 gare.

Mi piace sottolineare il fatto che tutti hanno rotto i c…ni alla squadra dicendo che non abbiamo carattere, ora voglio sapere come si potrebbe dire. [Luciano Spalletti, 28/2/2022]

2) Napoli in testa, si infiamma la lotta scudetto

Il successo in extremis del Napoli stravolge la vetta della classifica. La squadra di Spalletti aggancia il Milan a quota 57 punti, a +2 sull'Inter che deve recuperare il match di Bologna. Una lotta scudetto dove al momento conta ogni singolo punto, vista l'improvvisa frenata delle gruppo di testa. Il Napoli si presenta nel migliore dei modi alla supersfida di domenica prossima contro i rossoneri che appare già come un dentro o fuori per restare nella volata per il titolo. Un pareggio potrebbe, invece, permettere il rientro da dietro della Juventus, al momento 7 punti dietro.

La classifica della Serie A alla 27ª giornata

1. NAPOLI 57 punti 2. MILAN 57 punti 3. INTER * 55 punti 4. JUVENTUS 50 punti 5. ATALANTA ** 44 punti

* Inter una partita da recuperare; Atalanta due gare da recuperare

3) Lazio: il gioco si vede, ma restano le amnesie difensive

Il gioco di Sarri emerge nel big match dell'Olimpico per almeno un'ora. Milinkovic-Savic in serata di grazia guida i compagni con giocate di alta classe. Peccato che il solito errore difensivo porti allo svantaggio e cambi l'inerzia della partita. La perla di Pedro viene poi ancora resa vana da una difesa passiva negli ultimi secondi di match, non capace di chiudere il mancino a Fabian Ruiz.

4) Insigne si sblocca su azione

Strano a dirsi, ma Lorenzo Insigne trova il suo primo gol in campionato su azione a fine febbraio . Oltre alla rete serve l'assist a Fabian Ruiz e più in generale fornisce una prestazione degna del suo miglior livello. Questo è il giocatore che potrebbe essere di grande aiuto a Spalletti nel finale di stagione, la sua ultima con la maglia del Napoli.

5) Napoli, forse la migliore rosa del campionato

Con i rientri degli infortunati e l'uscita dalle coppe le alternative a disposizione di Spalletti diventano quasi illimitate. Il tecnico ha la possibilità di ruotare sia a centrocampo che in attacco. I titolari Insigne, Osimhen e Politano possono essere sostituiti quasi alla pari con i vari Lozano, Mertens, Petagna e Ounas. Un simile reparto offensivo non si ritrova nelle avversarie, con le milanesi afflitte in questo periodo da problemi di sterilità sotto porta.

