Un colpo che vale più dei 3 punti presi oggi per il Napoli. Il gol al 94' di Fabian Ruiz consegna la vetta della classifica alla pari con il Milan e un'iniezione di fiducia in vista della sfida contro i rossoneri di settimana prossima. Subito pericolosi i biancocelesti nei primi 10 minuti. Luis Alberto non capitalizza un pallone d’oro servitogli da Felipe Anderson, anche Immobile poco dopo non riesce a battere Strakosha nell’uno contro uno. Il Napoli cresce, pur senza incidere dalle parti di Strakosha.

Fabian Ruiz segna il gol vittoria in Lazio-Napoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

All'ora di gioco Lorenzo Insigne trova il primo gol su azione di questo campionato e sembra spianare la strada del successo ai suoi. A due minuti dal 90' Pedro si inventa la perla del pareggio e spezza i sogni dei partenopei. Fabian Ruiz segna all'ultimo minuto il gol più importante della stagione per la squadra di Spalletti.

Il Tabellino

LAZIO-NAPOLI 1-2

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (84'Acerbi), Radu (72’Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva (84'Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (65’Pedro), Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme (80'Lobotka), Zielinski (57’Elmas); Politano (80'Ounas), Osimhen, Insigne (95'Jesus).

GOL: 62’ Insigne, 88' Pedro, 94' Fabian Ruiz

ASSIST: Elmas, Insigne

AMMONIZIONI: Radu, Zaccagni

ARBITRO: Di Bello

La cronaca in 10 momenti chiave

6’- OCCASIONE COLOSSALE PER LUIS ALBERTO! LIberato sul secondo palo da FELIPE ANDERSON, chiude troppo la conclusione e mette sul fondo da ottima posizione.

9’- IMMOBILE! ALTRA OCCASIONE LAZIO! LUIS ALBERTO libera IMMOBILE con una giocata geniale davanti al portiere, l'attaccante controlla palla, ma poi tocca male e non trova la porta.

24’- ZIELINSKI! Tiro improvviso a rientrare del polacco! Pallone tenuto basso, parata difficile effettuata da STRAKOSHA.

52’- FELIPE ANDERSON! Riceve al limite uno scarico di LUIS ALBERTO e calcia forte con il destro. OSPINA si oppone, decisivo KOULIBALY ad anticipare LUIS ALBERTO nella respinta.

62’- INSIGNE! CHE GOL! 0-1! Tocco di ELMAS a servire INSIGNE sulla lunetta dell'area, destro secco a rientrare e palla in rete.

69’- ANCORA INSIGNE! RADDOPPIO NAPOLI! ANZI NO! Dopo diversi secondi viene rilevato il fuorigioco del giocatore del Napoli che avevo messo in rete il tap in dopo la respinta di STRAKOSHA su tiro di OSIMHEN.

80'- POLITANO! Non batte STRAKOSHA in uscita fuori dall'area. Tiro rasoterra chiuso dal portiere.

82'- PEDRO! Rientra sul sinistro e fa uscire un tiro a scendere sul palo lontano. Vola OSPINA ad allontanare.

88'- PEDRO! GOLAZO! PAREGGIA LA LAZIO! Botta al volo su un pallone respinto corto dalla difesa al limite dell'area. Palla all'angolo destro, OSPINA tocca ma non può nulla.

94'- FABIAN RUIZ!! GOL ALL'ULTIMO SECONDO! Assist di INSIGNE a liberare il mancino sui 20 metri dello spagnolo. Tiro a giro sul primo palo perfetto. 2-1 NAPOLI.

Il Migliore

Lorenzo INSIGNE – Strepitoso il piazzato che stappa il match, vero e proprio colpo da campione. Non pago, si vede la doppietta negata per questione di millimetri quindi nel finale arma il sinistro di Fabian. Che altro chiedere al capitano?

Insigne esulta per il gol in Lazio-Napoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il Peggiore

PATRIC – Meno sicuro e affidabile del compagno di reparto Luiz Felipe, per ampio margine. Pessimo in occasione del gol di Insigne col rinvio svirgolato.

Il Momento social

Spalletti: "Spina staccata? No, sono io il generatore"

