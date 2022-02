Lazio e Napoli (Marco di Bello della sezione di Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Olimpico di Roma ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 27esima giornata di Serie A, arbitrato dal signordella sezione di Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Roma ( partita finita 2-1 per il Napoli ).

La moviola di Lazio-Napoli

Minuto 15': LA LAZIO CHIEDE IL RIGORE - I giocatori della Lazio protestano per un tocco di braccio di Rrahmani sul tiro di Immobile: il tocco c'è, ma prima aveva preso il pallone con la coscia. L'arbitro non decreta il rigore, il VAR non interviene perché è una scelta di campo. Scelta giustissima quella di Di Bello.

Minuto 17': IL NAPOLI CHIEDE IL RIGORE - Ora è il turno dei partenopei chiedere un penalty per tocco di braccio di Marusic. Braccio però attaccato al corpo: non c'è rigore.

Minuto 29': OSIMHEN A TERRA IN AREA - Osimhen resta a terra in area dopo un contatto con Marusic. Sanguina dal naso, ma il nigeriano va di testa andando a sbattere sul gomito del difensore della Lazio. Non c'è fallo.

Minuto 45': PROTESTA IMMOBILE - Immobile va giù sul contatto con Koulibaly prima dell'ingresso in area. L'arbitro non lo considera fallo: da rivedere.

Minuto 52': LA LAZIO CHIEDE UN RIGORE - Altro penalty richiesto dai biancocelesti, per un contatto in area Luis Alberto-Koulibaly. Per l'arbitro è invece fallo dello spagnolo perché Koulibaly interviene in anticipo sul centrocampista della Lazio.

Minuto 67': IL NAPOLI CHIEDE UN RIGORE - Altro intervento in area, questa volta di Luiz Felipe che tocca con la mano. Valutato il movimento congruo del braccio, col difensore biancoceleste che cerca di 'ritirarlo'. Episodio molto dubbio.

Minuto 69': GOL ANNULLATO A INSIGNE - Il Napoli trova il raddoppio con Insigne che insacca in tap-in dopo la respinta di Strakosha su conclusione di Osimhen. L'attaccante del Napoli era però in fuorigioco.

Minuto 70': RADU RISCHIA GROSSO - Si scatena una mezza rissa dopo l'episodio del gol annullato con Radu e Rrahmani che vanno a muso duro. Arriva il giallo per il difensore della Lazio che ha rischiato.

Minuto 88': IL NAPOLI PROTESTA SUL GOL LAZIO - Fallo di Di Lorenzo su Immobile e sugli sviluppi di quel calcio di punizione arriva il gol di Pedro. proteste del Napoli, ma il fallo di Di Lorenzo c'è.

La squadra arbitrale

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi,

Assistenti: Passeri e Tegoni,

Quarto ufficiale: Francesco Cosso,

VAR: Davide Massa,

AVAR: Fabiano Preti,

