Dopo il pareggio in extremis contro il Cagliari , che fu una clamorosa occasione mancata per la squadra di, ilha una nuova chance di trovare la vetta della classifica. I pareggi di venerdì di Milan e Inter , infatti, non muovono la classifica e il Napoli ci può riprovare, con l'intento di dimenticare in fretta l'eliminazione dall'Europa League ad opera del Barcellona . C'è da battere però la Lazio dell'ex amatissimo Sarri che recupera Lucas Leiva e Luis Alberto. In campo anche Immobile nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. Sorpresa Radu a sinistra.