Napoli-Lazio, match valido per la 27a giornata, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Lorenzo Insigne, Pedro e Fabian Ruiz. La gara è stata arbitrata da Marco Di Bello. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara, anche in ottica Fantacalcio

Ad

Le pagelle della Lazio

Serie A Napoli in vetta alla classifica! Lazio ko al 94' all'Olimpico 3 ORE FA

Thomas STRAKOSHA 6 – Non arriva sul destro mortifero di Insigne e sul piazzato di Fabian, salva la Lazio su Politano.

Adam MARUSIC 5,5 – Non riesce a incidere sulla sua fascia di competenza, troppo timido.

LUIZ FELIPE 6 – Non demerita, prestazione senza macchie. Prova a comandare la difesa con piglio autoritario.

PATRIC 4,5 – Meno sicuro e affidabile del compagno, per ampio margine. Pessimo in occasione del gol di Insigne col rinvio svirgolato. (85' ACERBI sv)

Stefan RADU 5,5 – Prova a cavarsela con l’esperienza, ma non sempre basta. (72' HYSAJ 6 - Entra con la mentalità giusta)

LUCAS LEIVA 6 – Detta i tempi in mezzo, senza pause. (85' BASIC sv)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 – Motivato e ispiratissimo, vale il prezzo del biglietto pagato. A tutto campo.

LUIS ALBERTO 5,5 – Dei trequartisti, quello con un tempo di gioco di ritardo.

FELIPE ANDERSON 6 – Parte a spron battuto, poi si spegne alla distanza (65’ PEDRO 7 – Entra con piglio da fuoriclasse: innesca il duello con Ospina e lo vince con strepitosa volée dal limite. Altro livello)

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Forma fisica strepitosa per l’ex Verona che è una spina nel fianco costante per la difesa partenopea.

Ciro IMMOBILE 6 – Esaltante duello con KK, che perde alla distanza. Si spegne a lungo andare dopo una prima parte di match da protagonista.

All. Maurizio SARRI 6 - La Lazio gioca un calcio divertente e comincia lentamente ad assumere immagine e somiglianza del tecnico. Pareggio sfumato a tempo scaduto contro la capolista, ma è un ko da cui si può ripartire.

Le pagelle del Napoli

Victor OSPINA 7 – Le prende tutte, quasi quasi anche il sinistro arrotato di Pedro….

Giovanni DI LORENZO 5,5 – Non esattamente irreprensibile in fase difensiva, soffre la verve di Zaccagni.

Kalidou KOULIBALY 7 – Baluardo incredibile dietro. Riesce ad arginare un tarantolato Ciro Immobile e chiunque gli si pari davanti. Monumentale-

Amir RRHAMANI 6,5 – Beneficia della prestanza del compagno e acquisisce sicurezza quasi per osmosi.

Mario RUI 6 - Alterna buone intuizioni a qualche pausa, nel complesso porta a casa la pagnotta.

Fabian RUIZ 7,5 – Avvio in sordina, poi sale di colpi, fino al gol dei sogni al 94esimo. Colpo da biliardo spettacolare capace di prendere un giro pazzesco.

Diego DEMME 5,5 – Fa rimpiangere Lobotka, lì nel mezzo non è proprio la stessa cosa. (82' LOBOTKA sv)

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Fa il compitino, senza strafare, senza brillare. (57 ELMAS 7 – Ottimo ingresso, protagonista in entrambi i gol. Che stagione la sua!)

Matteo POLITANO 6 - Mezzo voto in meno per il gol divorato a tu per tu con Strakosha. (82' OUNAS sv)

Victor OSIMHEN 6,5 – Coraggioso lottatore come sempre, con la sua fisicità è un fattore all’interno della partita.

Lorenzo INSIGNE 8 – Strepitoso il piazzato che stappa il match, vero e proprio colpo da campione. Non pago, si vede la doppietta negata per questione di millimetri quindi nel finale arma il sinistro di Fabian. Che altro chiedere al capitano? (90' JUAN JESUS sv)

All. Luciano SPALLETTI 7 - Napoli capolista grazie a una prestazione "seria" impreziosita da due autentici colpi da biliardo. Bravo il tecnico toscano a leggere la gara in corso d'opera apportando i giusti correttivi. Napoli equilibrato, compatto e qualitativo, seria pretendente al titolo!

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Napoli in vetta alla classifica! Lazio ko al 94' all'Olimpico 3 ORE FA