Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato le prime difficoltà dopo l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo sulla panchina capitolina di Maurizio Sarri. "Ai fini dello spettacolo è una Lazio propositiva. Certo, si possono acquisire anche i risultati con i catenacci che c'erano una volta. È una scelta. Mi auguro che nel derby l'atteggiamento della squadra in campo sia di quelli di chi vuole raggiungere traguardi importanti perché la società ha fatto di tutto per far sì che ciò accada".

Serve tempo per amalgamarsi e raggiungere grandi obiettivi

Grandi obiettivi

"Serve tempo per amalgamarsi e raggiungere grandi obiettivi. Bisogna avere pazienza, l'atteggiamento è positivo, si tratta di acquisire quella mentalità e quegli automatismi che oggi faticano ad acquisire perché vengono da un assetto tattico completamente diverso. Da come eravamo partiti 18 anni fa oggi si vede un cambio di passo anche dal punto di vista psicologico: eravamo in una condizione di prostrazione, oggi siamo una società che si propone come ambiziosa, che vuole raggiungere determinati traguardi e sta facendo di tutto per far sì che ciò accada".

Lo stadio Flaminio

"La situazione è in itinere, stiamo affrontando alcune tematiche di carattere tecnico-burocratico. Da parte nostra c'è tutta la volontà di trovare una soluzione. Si tratta di contemperare le esigenze delle normative pubbliche con le nostre. Speriamo di poter arrivare a trovare la soluzione definitiva".

Iniziativa in favore dei più vulnerabili

Prima del derby di domenica si esibiranno in concerto allo stadio Olimpico i DSL Dire Straits Legacy. L'evento, voluto dal club biancoceleste, è stato annunciato in occasione del lancio dell'iniziativa legata a Compassion ed Esercito della Salvezza, che mira a sensibilizzare i tifosi a partecipare a una raccolta di alimenti da portare allo stadio e devolvere ai più vulnerabili: "Il nostro dovere è pensare e aiutare tutti".

Confermate le due giornate a Sarri

Respinto il ricorso della Lazio contro la squalifica di 2 giornate inflitta a Maurizio Sarri dopo il ko contro il Milan per un battibecco con Saelemaekers. Questo il comunicato della Figc: "La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio Sarri dopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio, match disputato lo scorso 12 settembre e valido per la 3ªgiornata del campionato di Serie A". Dopo aver saltato la gara col Cagliari, Sarri resterà fuori anche contro il Torino.

