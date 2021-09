Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Lazio e Roma (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 6ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, assistenti Meli e Peretti, quarto uomo Di Bello, VAR Irrati, AVAR Longo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Olimpico" di Roma.

11' GOL DELLA LAZIO, TUTTO REGOLARE - E' regolare la rete che sblocca il derby della Capitale di Milinkovic. Non c'è offside del serbo che viene poi travolto con un braccio teso in uscita da Rui Patricio, giustamente ammonito per il colpo tremendo che lascia a terra per alcuni secondi Milinkovic-Savic

20' PROTESTE ROMA PER UN RIGORE NON FISCHIATO - Sull'azione che regala alla Lazio il 2-0, c'è una vibrante protesta della Roma e di Zaniolo che finisce a terra in area di rigore dopo un corpo a corpo con Hysaj. Il terzino biancoceleste rovina addosso alla schiena del numero 22 giallorosso ma Guida, incredibilmente, lascia correre. Dopo un silent check con il VAR Irrati, il direttore di gara conferma di non voler rivedere l'azione al monitor in quanto è convinto di aver visto l'azione. L'errore però resta e fa imbufalire Mourinho e tutti i giocatori romanisti.

23' Timide proteste della Lazio per un contrasto in area fra Felipe Anderson e Ibanez. L'intervento del difensore giallorosso è ruvido, ma non falloso. Giusto non fischiare in questo caso.

59' MOURINHO RISCHIA L'ESPULSIONE - Nel momento in cui Cataldi sta per entrare in campo, Mourinho visibilmente alterato per la direzione di Guida si reca dal quarto uomo e protesta animatemente con Guida abbozzando un applauso. Il direttore di gara non gradisce e ammonisce il portoghese.

68' RIGORE PER LA ROMA! Zaniolo in area cade dopo un tocco fra il suo piede sinistro e il ginocchio di Akpa Akpro. Guida non ha dubbi e concede il penalty che viene confermato anche dal VAR. Decisione che lascia qualche dubbio perché il tocco sembra davvero lieve.

Il presunto contrasto fra Akpa Akpro e Zaniolo in area di rigore, Lazio-Roma, Credit DAZN Credit Foto Twitter

