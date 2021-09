Lazio e Roma del week end scorso, derby che ha visto trionfare José Mourinho e questo non è andato giù ai biancocelesti. Ne ha riparlato ancora Igli Tare prima della partita di Europa League Continua il botta e risposta dopo gli episodi molto dubbi nel derby tradel week end scorso, derby che ha visto trionfare la Lazio per 3-2 , ma con polemiche a non finire da parte dei giallorossi ( leggi la nostra moviola ). A lamentarsi, su tutti, è statoe questo non è andato giù ai biancocelesti. Ne ha riparlato ancoraprima della partita di Europa League contro la Lokomotiv Mosca

Quello che ha detto Mourinho?

Non mi piace quello che ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c'è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta dell'espulsione di Lucas Leiva non c'era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al VAR

Poi su Sarri...

L'avevamo detto che era solo questione di tempo. Vincere aiuta a vincere, il derby ci ha dato fiducia e sicurezza, ma allo stesso tempo siamo chiamati a dare continuità. È sempre stata la nostra pecca, Sarri è arrivato anche per quello. Come ha vissuto il derby? Non si aspettava quell'atmosfera, ma l'ha vissuto serenamente

