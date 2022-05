Lazio-Sampdoria, match valido per la 36esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Patric e Luis Alberto. La gara è stata arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. Con questo risultato la Lazio ritrova il successo casalingo consolidando il quinto posto in classifica, mentre la Sampdoria è più che mai invischiata nella lotta per evitare la retrocessione nella serie cadetta. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara. Anche in ottica Fantacalcio.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Attento nelle rare occasioni in cui è chiamato in causa.

Manuel LAZZARI 7 – E’ un fattore sulla destra, da una sua iniziativa nasce il gol (meraviglioso) di Luis Alberto. (79' HYSAJ sv)

Francesco ACERBI 6,5 - Guida la difesa con sapienza.

PATRIC 7 – Notte magica del suo primo gol in Serie A, a coronamento di una prestazione gagliarda.

Adam MARUSIC 6 – Ordinaria amministrazione sulla fascia sinistra.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – La scena se la prende il #10 questa sera ma il Sergente è sempre nel vivo del match-

Danilo CATALDI 6 – Regia ordinata, senza fronzoli. (66' LEIVA 6 – Sostituisce degnamente il compagno)

LUIS ALBERTO 8,5 – Giocasse sempre così, sarebbe da Manchester City. Uomo vitruviano della Lazio, indica la via ai compagni di squadra poi si mette in proprio e autografa uno dei gol più belli della Serie A 2021/2022. Luis Alberto da Vinci. (77' BASIC 6 – Impegna Audero con gran staffilata di destro)

Felipe ANDERSON 5,5 - Il meno brillante, forse, della Lazio questa sera: manca molta qualità in sede di rifinitura.

Ciro IMMOBILE 5,5 - Per una sera è attore non protagonista: Audero fa buona guardia su di lui.

Mattia ZACCAGNI 6,5 – Niente gol né assist ma una prestazione di sostanza a far ammattire gli avversari con il moto perpetuo. Tarantolato. (83' ROMER0 sv)

All. Maurizio SARRI 6,5 – I semi del Sarrismo sono ormai gettati, questa Lazio assomiglia sempre di più al “Comandante”.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 – Sostanzialmente incolpevole sui gol incassati.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 – Meglio quando si propone in fascia, dietro balla.

Alex FERRARI 5,5 – Non demerita in marcatura centrale, anche se il suo portiere viene bucato due volte. Rivedibile in occasione dello stacco di Patric, però.

Omar COLLEY 6 – Al netto del risultato negativo fa un buon lavoro su Immobile…

Tommaso AUGELLO 5 – Soffre tremendamente le incursioni di Lazzari e compagni.

Ronaldo VIEIRA 5 – Dalla sue parti imperversa un certo Luis Alberto…. (88' TRIMBOLI sv)

RINCON 5,5 - La tigna del "General" non basta per arginare il fraseggio dei centrocampisti bianconcelesti.

Morten THORSBY 5 – Pericoloso in avvio, poi di fatto si consegna al centrocampo avversario senza lottare. (78' ASKILDEN sv)

Antonio CANDREVA 5,5 – A corrente alternata. Crea un po’ di scompiglio ma si prende troppe pause.

Abdelhamid SABIRI 5,5 – Qualche spunto pericoloso, senza risultare un fattore nel match. (69' DAMSGAARD 5,5 - Ancora in fase di rodaggio dopo il lungo stop)

Francesco CAPUTO 5,5 – Parte con buon piglio, si spegne alla distanza (69' QUAGLIARELLA 6 – Gran volée di controbalzo che si spegne sul palo. Poteva riaprire la partita. Sfortunato)

Mister Marco GIAMPAOLO 5 – Senza troppi giri di parole, Sampdoria troppo arrendevole a Roma. Serviva ben altro piglio.

