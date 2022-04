Dopo la dolorosa sconfitta per 3-0 nel derby e la pausa per la Nazionale, la Lazio torna a vincere, sconfiggendo 2-1 in casa il Sassuolo. Decisivi gli acuti di Lazzari al 17' e Milinkovic-Savic a inizio ripresa. Serve solo alle statistiche la rete di Traoré al minuto 94. Biancocelesti Sarri quinti in attesa delle partite di Roma e Atalanta.

Lazzari esulta con i compagni per il gol in Lazio-Sassuolo - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LAZIO-SASSUOLO 2-1

Lazio (4-2-3-1): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (85' Basic), Lucas Leiva (79' Cataldi), Luis Alberto (93' Akpa Akpro); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür (74' Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (46' Rogério); Frattesi (74' Harroui), Matheus Henrique; Defrel (85' Oddei), Raspadori, Traoré; Scamacca (89' Samele). All.: Dionisi.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Gol: 17' Lazzari (L), 51' Milinkovic-Savic (L), 94' Traoré (S).

Assist: Luis Alberto (L, 2-0), Samele (S, 2-1).

Note - Recupero: 0+5. Ammoniti: Kyriakopoulos, Felipe Anderson, Frattesi, Harroui.

Il momento social

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

2' - CONTROPIEDE LAZZARI! Immobile cede la sfera sulla destra a Lazzari, la cui conclusione in velocità viene respinta da Consigli!

6' - SCAMACCA A TU PER TU CON STRAKOSHA! Tocco morbido dell'attaccante del Sassuolo, sventato in uscita dall'estremo difensore della Lazio!

8' - PERCUSSIONE DI LAZZARI E PALLA IN AREA PICCOLA! Zaccagni e Immobile finiscono per ostacolarsi.

17' - GOL DELLA LAZIO CON LAZZARI! La difesa del Sassuolo perde malamente palla con Matheus Henriquei, l'ex SPAL la recupera, rientra sul mancino e, da fuori, liquida Consigli con un rasoterra angolato imparabile!

Manuel Lazzari esulta per il gol in Lazio-Sassuolo, Getty Images Credit Foto Getty Images

20' - CROSS DI FELIPE ANDERSON PER ZACCAGNI! L'ex Verona sfiora solamente di testa: palla che esce di poco.

21' - DESTRO A GIRO DI MARUSIC DOPO UNA BELLA AZIONE CORALE DELLA LAZIO! Grandissima parata di Consigli con la mano di richiamo.

37' - FELIPE ANDERSON IN CONTROPIEDE PER IMMOBILE! A rimorchio, il centravanti laziale calcia fuori rasoterra gettando alle ortiche il gol del 2-0!

40' - FELIPE ANDERSON IN VELOCITA' SULLA DESTRA! L'ex Porto e West Ham punta l'uomo e scarica il destro: Consigli respinge coi piedi!

40' - KYRIAKOPOULOS! Potente sinistro dal limite: Strakosha alza la sfera sopra la traversa.

43' - DOPPIA OCCASIONISSIMA SASSUOLO! Prima, Frattesi colpisce in pieno il palo di testa. Po Defrel, all'altezza del dischetto, in girata, calcia in bocca a Strakosha. Sassuolo a un passo dall'1-1!

48' - ALTRO ERRORACCIO DI IMMOBILE! Palla scodellata dalla destra da Lazzari, sponda di Milinkovic-Savic e conclusione in controbalzo da parte dell'attaccante della Lazio.

51' - GOL DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC! Punizione bassa di Luis Alberto e piatto strozzato ma vincente del centrocampista serbo, che sbuca dalle retrovie e realizza il 2-0!

Milinkovic esulta per il gol in Lazio-Sassuolo - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

71' - LUIS ALBERTO SFIORA IL GOL OLIMPICO! Destro a giro straordinario dalla bandierina e palla che colpisce la parte alta della traversa!

90'+4 - GOL DEL SASSUOLO, CHE ACCORCIA CON TRAORE! L'ivoriano apre il piatto e buca Strakosha sulla sponda aerea di Samele: 2-1, ma è troppo tardi!

MVP

Milinkovic-Savic. Gol con grande inserimento e faro della fase di costruzione biancoceleste. Si prende la meritata standing ovation nel momento della sostituzione.

Fantacalcio

PROMOSSO - Lazzari. Irrefrenabile lungo l'out di destra. L'ex SPAL è una vera saetta, oltre al merito di aver stappato il match.

BOCCIATO - Matheus Henrique. Regala, di fatto, il gol dell'1-0 a Lazzari e a metà campo è decisamente svagato.

