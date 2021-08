Una grande Lazio travolge lo Spezia e arriva alla sosta a punteggio pieno, con tanti segnali positivi per Maurizio Sarri: 6-1 all'Olimpico. Come contro l'Empoli, i biancocelesti partono con l'handicap dello svantaggio: gol di Verde al 4'. Dopo un minuto Immobile pareggia il match su palla di Pedro e dà il via al proprio primo tempo da sogno, con una tripletta nononstante il rigore sbagliato. La rete di Felipe Anderson in avvio di ripresa spegne qualunque speranza dello Spezia, che poco dopo si trova anche in dieci uomini per il rosso ad Amian. Nel finale c'è gioia anche per Hysaj e Luis Alberto, che risponde con tre assist e un gol: ottima Lazio, Spezia sfrontato ma troppo fragile dietro.

Il tabellino

LAZIO-SPEZIA 6-1 (primo tempo 3-1)

Serie A Sarri: "Ronaldo via? Le idee contano contano più dei giocatori" IERI A 11:35

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (25' Marusic), Acerbi, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic (71' Cataldi), Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro (71' Moro), Immobile (81' Muriqi), Felipe Anderson (81' Romero). All. Sarri.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Vignali (80' Antiste); Amian, Maggiore (71' Sala), Bastoni, Ferrer; Verde (59' Mraz), Gyasi, Colley (59' Hristov). All. T. Motta.

Gol: 4' Verde (S), 5' Immobile (L), 15' Immobile (L), 45' Immobile (L), 47' Felipe Anderson (L), 70' Hysaj (L), 85' Luis Alberto (L)

Assist: 1-1 Pedro (L), 2-1 Luis Alberto (L), 3-1 Luis Alberto (L), 5-1 Luis Alberto (L)

Ammoniti: Erlic (S), Gyasi (S)

Espulsi: Amian (S)

Classifiche e risultati

La cronaca in 9 momenti chiave

4' GOL DI VERDE - Ancora lui a segno contro la Lazio! Gyasi rientra sul destro e calcia, Reina respinge e Verde mette in rete sulla ribattuta.

5' GOL DI IMMOBILE - Che avvio di partita: Pedro manda nello spazio il capitano dopo palla recuperata sulla trequarti, tocco sotto a superare Zoet.

15' GOL DI IMMOBILE - Felipe Anderson serve Luis Alberto al limite, spalle alla porta, con una bordata: lo spagnolo fa una gran sponda al volo per il capitano, che calcia di prima e trova l'angolino! Spettacolo.

45'+2 ZOET PARA IL RIGORE DI IMMOBILE - Contatto Erlic-Pedro: si gioca, rigore dato con l'on-field review. Diaonale rasoterra dell'attaccante, grande intervento del portiere.

45'+2 GOL DI IMMOBILE - Pochi secondi dopo il gol sbagliato! Angolo battuto sul secondo palo, il capitano biancoceleste è tutto solo e insacca.

47' GOL DI FELIPE ANDERSON - Lancio direttamente da parte di Reina, il brasiliano anticipa Amian e vola in campo aperto: sinistro vincente.

54' ESPULSO AMIAN - Stessa azione di prima: Reina lancia Felipe Anderson, riferimento avanzato. Il difensore stende il brasiliano: considerato ultimo uomo.

70' GOL DI CATALDI - Assist di Luis Alberto, il terzo per lui: palla nello spazio per il terzino, che si trova a tu per tu con Zoet e non sbaglia.

85' GOL DI LUIS ALBERTO - Gol dopo tre assist: lo spagnolo chiude una grande partita con il destro nell'angolino dal limite.

Il momento social

Il migliore

Ciro IMMOBILE – Tripletta nonostante un rigore sbagliato, firme d’autore e leadership. Nella notte in cui supera Pippi Inzaghi e Luca Toni per gol in Serie A. E’ la sua serata.

Il peggiore

Kelvin AMIAN – Tanti errori in una prova culminata con il doppio flop su Felipe Anderson in avvio di ripresa, su due lanci di Reina: prima l’errore per il gol del brasiliano, poi il fallo da rosso.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/08) IERI A 20:12