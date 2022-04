Lazio-Torino , match valido per la 33a giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Pietro Pellegri e Ciro Immobile. La gara è stata arbitrata da Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5,5: particolarmente incerto sui palloni alti.

Manuel LAZZARI 5: irriconoscibile. Sulla destra non riesce mai a spingere con decisione, perdendo di gran lunga il confronto col jolly granata Pobega.

Lazio-Torino, Serie A 2021-2022: un contrato tra Manuel Lazzari (Lazio) e Tommaso Pobega (Torino). Foto di Paolo Bruno per Getty Images Credit Foto Getty Images

PATRIC 6: controlla con ordine Pobega, salvo poi uscire prima del duplice fischio per un guaio muscolare alla cosacia.

Dal 43' Luiz Felipe 6,5: determinare nel borseggiare Pellegri, che si attarda nello scarico al 92'. Da questo episodio nascerà il gol del pareggio firmato Immobile.

Francesco ACERBI 6,5: salva tutto su Bremer a 50' a Strakosha battuto. Al centro della difesa, in generale, disputa una buona gara.

Adam MARUSIC 6: molto mobile sulla sinistra, anche se non va mai oltre il consueto "compitino".

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7: gira e rigira, Simone Inzaghi o Maurizio Sarri, le migliori giocate le confeziona sempre lui. Perfetto l'assist per Immobile, in occasione dell'insperato 1-1. Poco prima aveva sfiorato l'acuto personale con una "frustata" sventata da Berisha.

Milinkovic Savic durante Lazio-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Lucas LEIVA 5: soffre parecchio la velocità e la fisicità dei dirimpettai granata.

Dal 69' Danilo Cataldi 6: negli ultimissimi istanti, con un bolide da fuori, sfiora il clamoroso 2-1.

Luis ALBERTO 5,5: quando c'è un calcio piazzato sa dove piazzarla, d'intesa con Sergej Milinkovic-Savic. In movimento, tuttavia, combina poco o nulla.

Dal 69' Toma Basic 6: subito insidioso, su filtrante di Sergej Milinkovic-Savic, al minuto 72.

Felipe ANDERSON 5,5: salva sulla linea un colpo di testa di Izzo a Strakosha battuto, vero. Ma là davanti, nel suo vero "mestiere", è assolutamente senza idee.

Dall'85' Luka Romero: sv.

Ciro IMMOBILE 6,5: impalpabile per 91'. Poi, il colpo del grande attaccante, che raddrizza - in qualche modo - la serata laziale.

Ciro Immobile esulta per il gol in Lazio-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

Mattia ZACCAGNI 5: poco creativo là davanti, annullato senz'appello dalla retroguardia granata.

Mister Maurizio SARRI 5,5: squadra senza nerbo per gran parte del match. Il gol al 92' di Immobile e il punto colto in maniera insperata non bastano per arrivare alla sufficienza.

Sarri dà indicazioni ai suoi durante Lazio-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Torino

Etrit BERISHA 6: dalla sua, un ottimo intervento sull'incornata di Sergej Milinkovic-Savic al minuto 77. Incolpevole sul gol di Immobile.

Armando IZZO 6,5: in difesa chiude ogni boccaporto. Là davanti, qualche istante prima di farsi male, sfiora il gol sul punteggio di 0-0 con un colpo di testa salvato da Felipe Anderson, ben appostato sulla linea.

Dal 51' David Zima 6: entra travolgendo il proprio portiere Berisha per vie aeree. Poi prende bene le misura e lascia ben poco agli avversari.

BREMER 6: solita prestazione sontuosa in difesa. E in attacco. In cui, al 29', colpisce un clamoroso palo in elevazione su corner di Ricardo Rodriguez. Proprio in coda alla partita, però, si perde nell'episodio più importante, permettendo a Immobile di sbucare dal nulla e segnare il gol dell'1-1 proprio al 92'.

Gleison Bremer, Ciro Immobile, Lazio-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ricardo RODRIGUEZ 7: piede caldissimo. L'ex Milan è un distributore automatico di cross al bacio, specie dalla bandierina.

Ola AINA 6,5: grande spinta sulla destra. Sempre pronto a piazzarla al centro per i compagni del reparto offensivo. Dà tutto fino alla sostituzione datata 74'.

Dal 74' Wilfried Singo 6: subito molto attivo lungo l'out di destra.

Samuele RICCI 6,5: tuttofare a metà campo, quando rientra salva tutto sul lanciatissimo Basic al 72'.

Sasa LUKIC 6,5: grande grinta a metà campo, in cui surclassa il collega avversario Lucas Leiva.

Mërgim VOJVODA 6,5: spinge a più non posso, sfiora l'acuto personale e dà una grossa mano alla fase difensiva.

Tommaso POBEGA 7: martello onnipresente della metà campo di Juric, in cui svolge - in pratica - ogni tipo di funzione.

Tommaso Pobega, Francesco Acerbi, Lazio-Torino, LaPresse Credit Foto LaPresse

Dall'87' Alessandro Buongiorno: sv.

Josip BREKALO 6: parte pimpante, tra le linee, salvo poi spegnersi progressivamente.

Andrea BELOTTI 5,5: lotta ma, là davanti, sbuccia due palloni: di testa su angolo di Ricardo Rodriguez e di piede su assist basso di Ola Aina, nell'occasione che porterà al tiro sull'esterno della rete di Vojvoda. Non è al meglio fisicamente e, per questo, viene sostituito da Pellegri all'intervallo.

Dal 46' Pietro Pellegri 6,5: nel bene e nel male è decisivo. Prima, dopo un lunghissimo digiuno, va a segno in elevazione al 56'. Poi, al 92', "avido di pallone", si attarda nello scarica e si fa borseggiare da Luiz Felipe, che fa partire l'azione dell'1-1.

Mister Ivan JURIC (squalificato, in panchina Matteo PARO) 6: gara perfetta. Poi, quel solito, enorme problema degli istanti finali...

