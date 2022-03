Vittoria di misura per la Lazio di Sarri che sconfigge 1-0 il Venezia all'Olimpico. La partita la fanno i biancocelesti che vanno vicini al gol dopo la mezz’ora con Felipe Anderson su ispirazione di Immobile. A inizio ripresa un'azione da applausi porta al gol Ciro Immobile, ma il var annulla per fuorigioco.

Felipe Anderson sfida Maenpaa in Lazio-Venezia Credit Foto Getty Images

Una scalciata di Crnigoj su Luis Felipe, rivista al var, porta Immobile dal dischetto. L'attaccante non sbaglia e indirizza la gara. Nell'ultima mezz'ora il Venezia non ha la forza per trovare il pari e per i padroni di casa la gestione del risultato risulta semplice. Lazio che vola al quinto posto davanti ad Atalanta e Roma.

Il Tabellino

LAZIO-VENEZIA 1-0

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric (79’Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (84'Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (71’Pedro).

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Haps, Ampadu, Caldara, Modolo; Fiordilino (88'Sigurdsson), Busio (79’Nani), Crnigoj (65’Kiyine); Mateju (46’Ebuehi), Okereke, Nsame (65’Henry).

GOL: 58’ Immobile (R.)

ASSIST:

AMMONIZIONI: Mateju, Zaccagni

ARBITRO: Manganiello

La cronaca in 7 momenti chiave

34’- FELIPE ANDERSON ! Lanciato magnificamente da IMMOBILE sullo spazio si presenta davanti a MÄENPÄÄ ma chiude malamente con l'interno piede non trovando la porta.

49’- IMMOBILE! CHE GOL DELLA LAZIO! LUIS ALBERTO serve fuori area MILINKOVIC SAVIC che imbuca subito per IMMOBILE abile ad aprire il destro e far girare il pallone sul secondo palo. Occhio alla posizione però...

50’- VAR! FUORIGIOCO di IMMOBILE. Annullata la rete.

55’- Scalciata di CRNIGOJ sul volto di LUIS FELIPE in area di rigore. Protesta la Lazio.

57’- VAR! CALCIO DI RIGORE! Punito il colpo al volto su LUIS FELIPE.

58’- IMMOBILE! Rigore di potenza angolato,MÄENPÄÄ intuisce ma non può arrivare! 1-0 LAZIO.

64’- LUIS ALBERTO! Servizio di PATRIC dalla destra rasoterra e girata sul primo palo dello spagnolo che spara sopra la traversa.

Il Migliore

Ciro IMMOBILE: nel primo tempo manda in porta Felipe Anderson con una visione da centrocapista, poi segna uno splendido gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Decide la sfida con un rigore imparabile. Miglior marcatore di sempre della Lazio con 144 gol.

Promosso

Felipe ANDERSON: approccia bene la sfida provando spesso la giocata personale sull'esterno destro. Spreca la palla del vantaggio intorno alla mezz'ora, ma conferma di essere in continua crescita.

Bocciato

Domen CRNIGOJ: disputa un discreto primo tempo in fase di chiusura. Ha la colpa di aver causato il rigore che ha deciso la partita.

Il Momento social

