Lazio-Venezia, match valido per la 29a giornata, è terminato sul punteggio di 1-0, gol su rigore di Immobile. La gara è stata arbitrata da Manganiello. Con questo risultato la Lazio sale al quinto posto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6: nessun intervento di rilievo. Partita senza preoccupazioni

PATRIC 6,5: gli esterni del Venezia non lo impegnano mai. Si fa notare per alcune ficcanti proiezioni offensive e da uno di questi nasce un assist per Luis Alberto. (dal 79’ Manuel LAZZARI s.v.)

LUIZ FELIPE 6,5: tutto sotto controllo in difesa, si prende il rigore che indirizza il match. Nel finale rischia qualcosa in impostazione sulla pressione di Okereke.

Francesco ACERBI 6,5: partita di ordinaria amministrazione, le punte lagunari non lo impensieriscono in nessuna occasione.

Elseid HYSAJ 6: si concentra sulla fase difensiva non concedendo spazi. Non si fa vedere in avanti.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5: gioca con la solita personalità come quando vede un corridoio per Immobile in area di rigore per la rete poi annullata dal var.

Lucas LEIVA 6: porta ordine alla manovra, distribuendo bene i palloni agli uomini di qualità biancocelesti.

Luis ALBERTO 6: non particolarmente ispirato, spreca un ottimo assist di Patric non chiudendo la partita. Prende male la sostituzione nel finale. (dal 84’ Toma BASIC s.v.)

FELIPE ANDERSON 7: approccia bene la sfida provando spesso la giocata personale sull'esterno destro. Spreca la palla del vantaggio intorno alla mezz'ora, ma conferma di essere in continua crescita.

Ciro IMMOBILE 7: nel primo tempo manda in porta Felipe Anderson con una visione da centrocapista, poi segna uno splendido gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Decide la sfida con un rigore imparabile. Miglior marcatore di sempre della Lazio con 144 gol.

Mattia ZACCAGNI 5,5: poco concreto, cade due volte in area nel giro in 3 minuti. Nella prima occasione Manganiello lo perdona, ma si prende il giallo alla seconda simulazione. Salterà il derby. (dal 71’ PEDRO 6: entra durante la fase di amministrazione del match da parte dei suoi. Si limita al possesso.)

All. Maurizio SARRI 6,5: ennesimo clean sheet di questo 2022. Si vede l'evoluzione del gioco della Lazio questa sera ancora più vicino alla visione classica di Sarri. Arriva al derby davanti alla Roma e con una spinta positiva dettata dai risultati.

Le pagelle del Venezia

Niki MÄENPÄÄ 6: il rigore è l'unico tiro in porta della Lazio e lui ci può fare ben poco.

Ales MATEJU 5,5: questa sera deve pensare solamente a difendere. Riesce a contenere le iniziative di Zaccagni. (dal 46’ Tyronne EBUEHI 5,5: entra dopo l'intervallo per portare vivacità sulla fascia, ci riesce solo in parte)

Mattia CALDARA 6,5: prestazione attenta e precisa. Concede poco a Immobile dentro l'area di rigore.

Marco MODOLO 6,5: promosso insieme al compagno di reparto, prova di sostanza.

Ridgeciano HAPS 5,5: soffre le sfuriate di Felipe Anderson, copre la fascia senza riuscire a spingersi in avanti.

Luca FIORDILINO 5,5: piazzato davanti alla difesa, si dedica al solo contenimento dei centrocampisti avversari. (dal 88’ SIGURDSSON s,v,)

Ethan AMPADU 5,5: anche lui costretto ad una posizione molto arretrata. Pochi spunti propositivi in questa serata.

Domen CRNIGOJ 5: disputa un discreto primo tempo in fase di chiusura. Ha la colpa di aver causato il rigore che ha deciso la partita. (dal 65' Sofian KIYINE 6: svaria sui due fronti e riesce a portare nuova vivacità sulla trequarti)

Gianluca BUSIO 5: schierato da trequartista, si vede solo in ripiegamento. Non riesce ad innescare le due punte. (dal 79’ NANI s.v.)

David OKEREKE 5,5: la sua velocità questa sera non si scatena. Non si rende praticamente mai pericoloso in 90 minuti.

Jean-Pierre NSAME 5: prima da titolare. Con un Venezia dal baricentro molto basso non riceve palle giocabili. Da rivedere. (dal 65’ Thomas HENRY 5,5: ci prova di testa su un cross ricevuto da Nani, per il resto le possibilità sono poche)

All. Paolo ZANETTI 5,5: imposta una partita di difesa e ripartenza e nel primo tempo l'assetto funziona. Nella ripresa la Lazio alza il ritmo e l'impianto di gioco comincia a cedere. Dopo il rigore di Immobile la sua squadra non ha la forza per cercare il pareggio. La salvezza si gioca comunque in altre sfide.

