Inter-Milan, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-2. Al gol di Perisic nel primo tempo ha risposto l'incredibile doppietta di Olivier Giroud nella ripresa. Vediamo insieme l'analisi del match in cinque punti.

1) Giroud in copertina: chi ha vinto tanto aiuta a vincere

46 reti in 110 presenze con la Nazionale francese, con annesso un Mondiale vinto. Oltre 140 reti, molti dei quali pesanti, tra Arsenal e Chelsea, quasi 300 gol in carriera. Insomma, Olivier Giroud ha un curriculum che pochi altri giocatori possono vantare. E anche a 35 anni compiuti vuole ancora dire la sua. Fisicamente non è più quello di un tempo, paga dazio, a volte non pare brillante. Ma in area di rigore la classe è sempre la stessa. Lo testimoniano le due reti con cui ha steso l'Inter: la prima da rapace, la seconda da grande attaccante. Una doppietta che lo manda dritto nei libri di storia rossonera e che gli rende onore. Avere uno così, con un dna così, aiuta comunque a vincere.

2) Inter dominante per un'ora e più forte, poi si è spenta la luce

Per un'ora è stata un'Inter ammaliante. Dumfries e Perisic a dominare le fasce, Brozovic padrone del centrocampo nonostante la marcatura di Kessié, Dzeko e Lautaro utili, generosi e ispirati. Solo le grandi parate di Maignan hanno tenuto in partita un Milan irriconoscibile e travolto dall'ondata nerazzurra. Poi a un certo punto la superiorità nerazzurra è sparita. Il Milan è migliorato, cresciuto e una volta trovato il pareggio, si è risvegliato. Non una questione fisica, ma proprio mentale, di atteggiamento. E alla fine il derby si è tinto di rossonero.

3) Maignan super: che colpo per il Milan

Due interventi clamorosi nel primo tempo, sveglio e attento nelle uscite, sempre presente e concentrato. Anche nel derby Mike Maignan ha dimostrato tutto il suo valore. Un portiere forte, determinato, decisivo, reattivo, pronto. Un colpaccio, un degno sostituto di Donnarumma, costato 15 milioni più bonus. Grande affare per il Milan.

4) Scudetto riaperto? Sulla carta sì, ma l'Inter resta superiore

Il Milan si è portato a un solo punto di distanza dalla capolista Inter, che comunque ha ancora una partita in meno da recuperare. Il discorso Scudetto si è riaperto? Sulla carta sì, vista la distanza, considerando che ora l'Inter dovrà andare a Napoli e poi avrà anche gli impegni di Champions con il Liverpool ad intasare il suo calendario. Però va anche detto che l'Inter resta la squadra più completa, è ancora prima e per mezz'ora ha confermato la sua forza. Quindi resta tutto nelle mani dei nerazzurri di Inzaghi.

5) Inzaghi deve migliorare sui cambi

A proposito di Inzaghi, nel derby l'Inter è calata progressivamente anche per il timing di alcune scelte del suo mister. Togliere Calhanoglu (anche se ammonito) ha abbassato la qualità delle ripartenze, la sostituzione di Lautaro con Sanchez era stata messa in preventivo, ma non è arrivata nel momento giusto. E forse per Perisic era meglio Darmian che Dimarco. Insomma, non è la prima volta che il tecnico nerazzurro non convince a gara in corso. Se vogliamo una cosa in cui può migliorare, visto che le sue grandi qualità da allenatore non le discute nessuno.

