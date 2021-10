Vediamo insieme le cinque veritá del match. Juventus-Roma, match valido per l'8a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-0 . All'Allianz Stadium decide la rete di Moise Kean nel primo tempo, un successo che permette ai bianconeri di inanellare la quarta vittoria consecutiva in campionato e risalire a una sola lunghezza dalla zona Champions, alla vigilia del big match di domenica prossima a San Siro Inter-Juventus. La Roma invece torna a casa con i complimenti di Allegri del suo allenatore Mourinho ma con un ko severo e che conferma l'idiosincrasia dei giallorossi a fare risultati nei match contro le big.

1) Juventus tornata solida, si vede il lavoro di Allegri

Serie A Juve-Roma 1-0, pagelle: bene Bernardeschi, delude Veretout 11 ORE FA

1-0 al Chelsea, 1-0 a Torino, 1-0 alla Roma. Non è casuale. Come non sono casuali le quattro vittorie di fila in campionato. La Juventus si è ricompattata dopo il difficile avvio di stagione, ha trovato una sua quadratura e un suo equilibrio e adesso concede poco a qualsiasi avversario. Al di là del rigore, anche la Roma ha faticato a creare pericoli dalle parti di Szczesny. Massimiliano Allegri ha sistemato la situazione e, nonostante la strada sia ancora lunga e la rosa presenti sempre qualche lacuna, il gruppo bianconero adesso è temibile per chiunque. Alla prossima trasferta a San Siro contro l'Inter, un match già chiave per capire le reali ambizioni di rimonta della Juventus.

2) Mourinho ha ragione: la Roma è viva ed è da zona Champions

Il tecnico portoghese a fine partita ha preferito non commentare l'episodio del rigore e concentrarsi sulla prestazione della sua squadra. Una prova comunque positiva per la Roma, che ha giocato una buona partita in casa della Juventus e ha provato, soprattutto nella ripresa, a trovare la rete del pareggio, risultato che non sarebbe stato immeritato. La squadra giallorossa è forte, ha ottime individualità e deve continuare a lavorare. Ci sono margini per giocarsi l'accesso alla prossima Champions.

José Mourinho consola Jordan Veretout al momento del cambio, Juventus-Roma, Credit Foto Getty Images

3) Bernardeschi, Bentancur, De Sciglio: i migliori inaspettatamente

Tra i meriti di Allegri ci sono indubbiamente quelli di aver rigenerato mentalmente giocatori come Bernardeschi, Bentancur e De Sciglio, tra i migliori contro la Roma e totalmente ritrovati dopo periodi bui. Il tecnico livornese riesce da sempre a lavorare bene sulla testa dei giocatori e ha ridato fiducia anche a "gregari" spesso criticati. Inaspettato vederli giocare a quei livelli in un big match.

4) Abraham indispensabile, ma rischia di stancarsi troppo

Lo staff giallorosso ha fatto di tutto per recuperarlo dopo la contusione in Nazionale. E Abraham ha provato a rispondere da leader, sul campo, scuotendo la squadra nei momenti di difficoltà. L'attaccante inglese per i giallorossi è indispensabile, ma con quella di ieri fanno 11 presenze stagionali col club e quasi 800 minuti giocati. Già tantissimi a questo punti della stagione: Mourinho deve stare attento a non esagerare col dosaggio.

Abraham disperato per un'occasione mancata in Juventus-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

5) Wojciech Szczesny, dopo le critiche ecco gli applausi

Ad uscire sicuramente rinfrancato e felice dalla sfida dell'Allianz Stadium è uno degli ex del match. Szczesny, dopo un avvio di stagione disastroso, si sta ritrovando e sta dimostrando le sue qualità. Ha parato tre degli ultimi sei rigori affrontati in Serie A, ma il riflesso su Veretout ha un peso specifico diverso, sia per il momento che per il morale. Gli applausi dei suoi tifosi certificano fiducia.

La partita in numeri di Szczesny contro la Roma

Rigore parato 1 Parate totali 4 Interventi per tiri in area di rigore 3 Prese alte 1 Uscite alte 1 Gol incassati 0

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Allegri batte Mourinho: Juve-Roma 1-0, decidono Kean e Szczesny 11 ORE FA