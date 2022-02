Napoli-Inter, match valido per la 25a giornata di Serie A, si é concluso 1-1 allo Stadio Maradona. Vediamo insieme le cinque veritá che ci ha lasciato questa grande partita tra le prime della classe.

1) Un punto guadagnato per un'Inter non convincente

Alla fine dei conti, un mezzo sospiro di sollievo per l'Inter. I nerazzurri se l'erano vista brutta nel primo tempo, soffrendo il pressing alto del Napoli, incassando il rigore di Insigne e rischiando un paio di volte di capitolare. Invece nella ripresa c'è stata una reazione, agevolata dal pareggio immediato di Dzeko. Meglio la squadra di Inzaghi nel secondo tempo, anche se le due occasioni più grandi sono capitate sui piedi di Elmas e Osimhen. Un 1-1 che tiene in testa i nerazzurri (che hanno una gara da recuperare), consapevoli di aver già affrontato in questo girone di ritorno Napoli, Milan, Atalanta e Lazio. Poteva andare peggio.

Edin Dzeko e Kalidou Koulibaly Credit Foto Getty Images

2) Napoli bello, in forma, ma poco cinico

Qualche rimpianto rimane. Il Napoli ha affrontato il big match nel modo giusto e, trascinato dal pubblico e da un super Osimhen, ha messo alle corde per 45 minuti l'Inter. Il rammarico di Spalletti è quello di aver visto segnare ai suoi ragazzi una sola rete, non abbastanza per affossare un'Inter sempre temibile e venuta fuori nella ripresa. È mancato un pizzico di cinismo e, probabilmente, un po' di buona sorte, che negli episodi a volte fa la differenza. Nel complesso i campani hanno creato, hanno giocato un'ottima partita e avrebbero meritato di più. Voto 7 alla prestazione, voto 5 al risultato finale.

3) Osimhen in condizione difficile avversario per chiunque

Victor Osimhen alias "una furia". Indemoniato il nigeriano, che ha messo più volte in imbarazzo De Vrij, che si è procurato un rigore e che per almeno un'ora ha caricato il Maradona con i suoi strappi e i suoi duelli aerei vinti. Un giocatore che conferma il potenziale altissimo e che, se in condizione fisica accettabile, si rivela un avversario tostissimo per qualunque difensore. Spalletti sa di avere davanti un missile e ha plasmato il gioco del Napoli anche sulle sue caratteristiche.

Osimhen a duello con de Vrij durante Napoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

4) Crisi De Vrij, un altro errore, le voci di mercato non aiutano

Dopo il disastro nel derby contro Giroud, ecco un'altra serataccia per Stefan De Vrij. L'olandese, come capita a chiunque nel corso di una stagione, sta vivendo un momento molto negativo. Due prestazioni del genere tolgono fiducia e Inzaghi ha bisogno di ritrovare al più presto il suo centrale difensivo. De Vrij appare lento, fuori forma, impaurito, a tratti deconcentrato. Un problema da risolvere in fretta.

5) Grande chance per il Milan: ora può sorpassare

Il pareggio del Maradona sorride proprio al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, sornioni, ora hanno una grande chance contro la Sampdoria e, in ogni caso, hanno la consapevolezza del rallentamento delle due principali rivali per lo Scudetto. Il rendimento dell'Inter nell'ultimo periodo può lasciare strade aperte a chi è dietro e il Milan sa di dover cogliere l'occasione, come avvenuto nel rocambolesco derby vinto. Arriverà il sorpasso in vetta o sarà tutto rimandato?

