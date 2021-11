Ad

1) Ibra eterno

Centocinquantesimo gol in Serie A, 400esimo nei vari campionati nazionali in cui ha giocato. Ma non è solo questo: per la difesa romanista, Zlatan Ibrahimovic è una minaccia costante a 40 anni suonati e con quasi 22 primavere di differenza col giocatore più giovane della partita, ovvero il classe 2003 Felix Afena-Gyan. "Più mi fischiano e più mi sento vivo", dice. Il curioso caso di Benjamin Button si arricchisce di un nuovo, misterioso ma allo stesso tempo entusiasmante capitolo.

Roma-Milan, Serie A 2021-2022: Zlatan Ibrahimovic (Milan). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Kjær e i suoi fratelli: solidità rossonera

L'anno scorso abbiamo fatto bene, vero. Ma per vincere certe partite occorreva essere in giornata super, fare il cosiddetto miracolo. In questa stagione, invece, c'è sempre la sensazione di potercela fare. Abbiamo grande solidità e consapevolezza nei nostri mezzi". Ecco, ha detto tutto lui. Quella solidità, aggiungiamo noi, raggiunta anche grazie a un Così Pioli a fine partita: "". Ecco, ha detto tutto lui. Quella solidità, aggiungiamo noi, raggiunta anche grazie a un Simon Kjær mostruoso al centro della retroguardia

Roma-Milan, Serie A 2021-2022: Simon Kjaer (Milan). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Roma, bene Zaniolo e Pellegrini. Ma la difesa...

Nonostante la sconfitta, là davanti la Roma offre ottimi spunti di riflessioni. Dalle creazioni di Lorenzo Pellegrini ai continui tentativi di Nicolò Zaniolo, che ha anche pagato dazio con la sorte. Ma in difesa continuano i problemi. Al netto degli episodi arbitrale, da giudicare in separata sede, i vari Mancini, Ibañez e Cristante, i blackout di vecchia data sembrano quasi incorreggibili.

Roma-Milan, Serie A 2021-2022: Nicolò Zaniolo (Roma). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

5) Il coccodrillo come fa?

Evidentemente, nemmeno Rui Patricio lo sa. A che serve piazzare Jordan Veretout "in orizzontale" se poi la barriera viene posizionata così male da lasciare a Ibrahimovic un enorme corridoio di tiro? Uno "stargate" peraltro creato dalla propaggine di giocatori rossoneri, che giustamente si sposta al momento della conclusione di Zlatan. L'errore di Rui Patricio sulla rete che stappa la partita è davvero da campetto amatoriale.

Roma-Milan, Serie A 2021-2022: il gol su punizione di Zlatan Ibrahimovic (Milan) che approfitta dell'errore nella disposizione della barriera da parte di Rui Patricio (Roma). Foto di Silvia Lore per Getty Images Credit Foto Getty Images

5) La personalità di Felix Afena-Gyan

Classe 2003, ghanese cresciuto a Trigoria. L'attaccante lanciato da Mou già nel match di Cagliari potrà essere, presto, il futuro della Roma? Entra al posto di Mkhitaryan e, dopo pochi istanti, duetta subito con Pellegrini. Poi macina chilometri al servizio dei compagni nella fase offensiva. Buone sensazioni sul suo conto.

Roma-Milan, Serie A 2021-2022: Felix Afena-Gyan (Roma). Foto di Giampiero Sposito per Getty Images Credit Foto Getty Images

