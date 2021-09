Atalanta-Sassuolo, match della 5a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena al Gewiss Stadium si è concluso col punteggio di 2-1. A segno Gosens, Zappacosta e Berardi. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 – Non viene praticamente mai chiamato in causa.

Berat DJIMSITI 6,5 – Prestazione dominante dal punto di vista fisico: una garanzia.

Merih DEMIRAL 7 – L’unica pecca è il buco che spalanca le porta a Defrel nella grande occasione del primo tempo. Ma per il resto gioca una partita dominante: prova maiuscola.

Rafael TOLOI 6 – Non è sempre perfetto in impostazione, ma dietro fa il suo senza badare allo stile.

Davide ZAPPACOSTA 7,5 – Scatenato, soprattutto nel primo tempo: ara con continuità la fascia destra, si mangia Lykogiannis e segna il bel gol del raddoppio. (Dal 69’ German PEZZELLA 6 - Entra con un buon piglio, ogni tanto troppo irruento).

Marten DE ROON 6 – Attento in copertura, come al solito ottimo lavoro di quantità.

Teun KOOPMEINERS 6,5 – Sembra già essere entrato negli schemi di Gasperini. I calci piazzati sono (quasi) tutti suoi, cresce alla distanza.

Robin GOSENS 7 – Solita prova incisiva sulla sinistra: sblocca subito il match e viene anticipato di poco in un paio di occasioni. (Dal 69’ Joakim MAEHLE 6 - Dà importanti energie fresche alla Dea)

Matteo PESSINA 5,5 – Non è la sua serata migliore: poco concreto sotto porta e non sempre deciso nelle giocate. (Dal 84' Mario PASALIC S.V.)

Ruslan MALINOVSKIY 6,5 – Nel primo tempo inventa: tante giocate sublimi e assist per il vantaggio di Gosens. Rischia un po’ con una dura entrata nella ripresa, che gli costa il giallo prima dell’uscita dal campo. (Dal 63’ Josip ILICIC 6 – Entra tra l'ovazione del pubblico e si rende subito pericoloso).

Duvan ZAPATA 6,5 – E’ sempre nel vivo della manovra atalantina, come dimostra il gol di Zappacosta. Riferimento costante. (Dal 84' Roberto PICCOLI S.V.)

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 – Per larghi tratti si è vista la vera Atalanta: segnali molto positivi.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 – Può davvero poco sui due gol dell’Atalanta e quando può risponde presente.

Mert MULDUR 6,5 – Buona prestazione, con un lodevole lavoro dietro: decisivo il suo anticipo su Gosens nel primo tempo.

Kaan AYHAN 5,5 – Soffre tremendamente contro la fisicità e la qualità di Zapata.

Gian Marco FERRARI 6,5 – Si dimostra una garanzia per Dionisi: quantità dietro e pulizia nell’impostazione.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5 – Nel primo tempo viene maltrattato Zappacosta: duello perso nettamente. Nella ripresa prova a farsi vedere davanti.

Francesco MAGNANELLI 5,5 – Soffre tremendamente il ritmo dell’Atalanta. (Dal 60’ Abdou HARROUI 5 - Entra male: diversi errori banali).

Davide FRATTESI 6,5 – Sbaglia in occasione del gol di Gosens, ma per il resto dimostra una grande personalità. (Dal 82’ Maxime LOPEZ S.V.)

Domenico BERARDI 6 – Il gol prima dell’intervallo è uno dei pochi lampi di una prova ancora non del tutto convicente.

Hamed TRAORE 5,5 – Davanti si vede troppo poco, ma deve spendere tanto nel lavoro in copertura. (Dal 67’ Filip DJURICIC 6 - Entra con un'ottima intensità).

Jeremie BOGA 5,5 – Nei primi minuti è il più in palla del Sassuolo, ma dopo poco sparisce dai radar. (Dal 60’ Giacomo RASPADORI 6 - Buon piglio, come sempre. Ma non basta

Gregoire DEFREL 5 – E' bene precisare che non gioca una brutta partita: diversi guizzi interessanti. Ma il gol divorato sull'1-0 e il colpo di testa largo da pochi passi in avvio di ripresa sono errori pesanti. (Dal 82’ Gianluca SCAMACCA S.V.)

All. Alessio DIONISI 6 - Il Sassuolo regge l'urto dell'Atalanta e non va lontano da uscire da Bergamo con un punto.

