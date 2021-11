Bologna-Cagliari, match valido per l'undicesima giornata di Serie A è terminato con il punteggio di 2-0, frutto delle reti di De Silvestri al 49' ed Arnautovic, nel sesto minuto di recupero del secondo tempo. Nel finale, dopo un palo colpito da Sansone, è giunta un'espulsione per Martin Caceres, coinvolto in una mega-rissa scatenatasi dopo un battibecco tra Godin e Medel.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Godin in azione durante Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

Serie A De Silvestri-Arnautovic, un Cagliari alla deriva finisce ko 3 ORE FA

Le pagelle del BOLOGNA

Lukasz SKORUPSKI 6.5 - Spettatore non pagante del Dall'Ara per 94 minuti ma pronto sull'unica occasione per Lykogiannis, nella quale è lesto a volare sotto la traversa.

SOUMAORO, 6.5 - Stravince il duello con Pavoletti, limitandolo senza particolari patemi. Prova diligente ed ordinata.

Gary MEDEL, 6.5: Ringhia sulle caviglie di Joao Pedro e Pavoletti, arrivando con esperienza e intelligenza tattica là dove i suoi centimetri lo limitano.

Arthur THEATE 6,5: Molto importante in fase d'impostazione, con le sue sgroppate nella metà campo ospite. Dietro non concede nulla.

Lorenzo DE SILVESTRI 7 - Sempre pericoloso con le sue discese sul fondo e letale in occasione del gol, con il solito inserimento preciso. Si è calato alla grandissima nel nuovo ruolo.

De Silvestri esulta per il gol in Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Mattias SVANBERG 5.5: Si stacca con efficacia a coprire su Deiola. Da lui, però, ci si aspetterebbe qualcosa di più negli ultimi trenta metri, soprattutto con le conclusioni da fuori. (DAL 71' Luis BINKS, 6 - Entra e si piazza là dietro senza rischiare nulla. Grande personalità.)

Nicolas DOMINGUEZ 6: Ci mette la consueta grinta ma a volte da la sensazione di voler strafare. Impreciso e troppo fumoso nel finale.

Aaron HICKEY 6,5: Da esterno, con meno compiti difensivi, rende decisamente meglio. Prezioso con le sue sovrapposizioni e negli scambi con Barrow.

Roberto SORIANO 5.5 - Non la prende mai. Ennesima prova sbiadita di un giocatore totalmente involuto in questa stagione. Urge ritrovarsi in fretta.

Marko ARNAUTOVIC, 7.5 - Un velo illuminante accende la sua sfida. Fulcro delle trame offensive felsinee, inspirate dal suo incredibile tasso tecnico. Corona la sua prestazione con il rasoterra imparabile del 2-0.

Musa BARROW 6: Sempre pericoloso sull'out mancino. Grande mobilità e finalmente anche un po' di continuità nelle prestazioni, sembra aver definitivamente trovato il suo ruolo. (dal 71' Nicola SANSONE, 6.5 - Entra e in 20' trova il tempo di colpire un palo clamoroso e creare l'azione che porta al 2-0 di Arnautovic.)

All. MIHAJLOVIC 6.5 - Tre punti preziosi contro un Cagliari chiaramente alla deriva. I suoi ragazzi dominano la sfida e reggono senza problemi nel finale al forcing ospite.

Le pagelle del CAGLIARI

Alessio CRAGNO 6.5 - Senza colpe sui gol di De Silvestri ed Arnautovic. Molto bene, invece, nell'altra occasione per l'austriaco, dove si immola a protezione della sua porta.

Gabriele ZAPPA, 6 - Ingaggia un bel duello con Hickey sull'out di competenza, riuscendo a limitare le scorribande del terzino scozzese. (dall'85' Gaston PEREIRO, SV)

Svanberg a duello con Pavoletti durante Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Diego GODIN 5,5 - 'Prova a guidare i suoi compagni di reparto, duellando con Arnautovic su ogni pallone. Non riesce a leggere il velo che porta all'1-0.

Andrea CARBONI 5.5 - Non benissimo in marcatura su Barrow. Qualche colpa anche sul gol di De Silvestri. (dal 70' Martin CACERES, 5 - Entra alla grande nel match, provando a sganciarsi in avanti con personalità ed esperienza. Rovina tutto con il rosso nel finale, che gli farà saltare forse anche più di una sfida.)

Charalampos LYKOGIANNIS, 5 - De Silvestri gli crea più di un problema in fase difensiva, bruciandolo in occasione del gol. Sempre distratto ed impreciso nelle chiusure. Rimandato come terzino basso nella difesa a quattro.

Naithan NANDEZ 5,5 - Giocatore chiave di questo Cagliari. Quando si accende sulla sinistra da sempre la sensazione di poter creare pericoli. Oggi, nello specifico, è però decisamente impreciso.

Razvan MARIN 5,5 - Prova a dare geometrie in mezzo al campo ma è costantemente schermato da Dominguez e finisce col perdersi.

Kevin STROOTMAN 6 - Si prende la briga di marcare Soriano e lo estromette con relativa facilità dal match. Esperienza e polmoni a favore dei suoi. (dal 60' Raul BELLANOVA, 5.5 - Entra per garantire un po' di qualità in mezzo ma tocca pochissimi palloni.)

Barrow in azione durante Bologna-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Alessandro DEIOLA 6 - Gran movimento sulla trequarti, prova a dare imprevedibilità alle trame offensive sarde. (dal 70' Diego FARIAS, 5.5 - Entra per dare maggior qualità davanti ma non la vede praticamente mai.)

Joao PEDRO, 5 - Prevedibile, nervoso e mai pericoloso. Il suo linguaggio del corpo trasuda irrequietezza. Attenzione a possibili ribaltoni di mercato a gennaio.

Leonardo PAVOLETTI, 5 - Soumaoro lo domina fisicamente sui duelli aerei. La continua ricerca della profondità dei suoi, poi, non lo aiuta a rendersi pericoloso.

All. Walter MAZZARRI 4 - Arriva al Dall'Ara con l'idea di piazzare 11 uomini dietro il pallone e ripartire e, ovviamente, finisce col prendere un gol che non è più in grado di rimontare. La sua rosa ha nomi troppo importanti per essere ultima in classifica.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A De Silvestri-Arnautovic, un Cagliari alla deriva finisce ko 3 ORE FA