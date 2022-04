Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A non disputato lo scorso 6 gennaio, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Perisic in aperutra e dei gol di Arnautovic e Sansone poi. Gara arbitrata da Daniele Doveri di Roma. Con questo risultato, l'Inter non riesce a passare il Milan ma resta seconda a -2 dai rossoneri. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – Incolpevole sul gol subito in avvio, mette lì delle belle parate. Sempre attento sulle bordate di Dimarco.

Adama SOUMAORO 6 – Limiti evidenti quando c’è da uscire col pallone, ma la sua è una partita onesta.

Gary MEDEL 7 – Si mette in tasca Correa e se lo tiene a lungo. Lotta con personalità anche nel finale, su Dzeko. Una certezza assoluta ormai in questo ruolo.

Arthur THEATE 6,5 – Tante imprecisioni in avvio, ma esce poi alla distanza con una partita di generosità e discrete qualità anche in fase di spinta.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Decisamente meno brillante rispetto al solito. Un retropassaggio rischiosissimo che fa spaventare mezzo Dall’Ara.

Mattias SVANBERG 6 – La solita buona partita lì in mezzo, seppur senza strafare stasera. Anche perché i clienti davanti sono comunque stati a lungo molto scomodi. Dal 67’ Nicolas DOMINGUEZ 6,5 – Salva un gol sulla linea, nel finale, nella mischia che quasi premia D’Ambrosio.

Jerdy SCHOUTEN 6,5 – Si conferma un eccellente schermo davanti alla difesa, per una partita – l’ennesima – tutt’altro che banale.

Roberto SORIANO 5,5 – Gioca una gara abbastanza generosa difensivamente, ma offensivamente, di contro, combina davvero pochino. Dal 67’ Michel AEBISCHER 6 – Finale attento, senza nulla in particolare da segnalare.

Aaron HICKEY 6 – Come al solito le cose migliori le fa in avanti. Dietro fatica un po’ con Dumfries, ma anche la sua, comunque, al netto di tutto, è una prova sufficiente.

Musa BARROW 6,5 – Grande palla per la testa di Arnautovic, belle soluzioni, ma la sensazione è che avrebbe potuto fare anche di più. Si è sacrificato molto su Brozovic però in fase di non possesso. Insomma, alla fine, è una gara ampiamente positiva. Dal 77’ Nicola SANSONE 6,5 – Fa una cosa sola, ma è quella giusta: si avventa senza pietà sulla stupidaggine di Radu.

Marko ARNAUTOVIC 7,5 – Stacco imperioso, per un gol decisivo. Ma non solo. E’ una partita a tutto tondo quella dell’austriaco, che fa reparto da solo, che infastidisce tutti, che ci mette qualità, tecnica, faccia tosta. Partita da assoluto protagonista. Anzi, da leader. Dall’88’ Riccardo ORSOLINI sv.

All. Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina Miroslav TANJGA e Edoardo DE LEO) 7 – Una squadra in grado di bloccare Juventus, Milan e adesso anche Inter, è una squadra di qualità. Il gol a freddo non manda in panico il Bologna, che una volta trovato il pari, anzi, mette lì una partita di assoluta qualità in entrambe le fasi.

Le pagelle dell'Inter

Ionut RADU 3 – Semplicemente allucinante. Perché qui non è nemmeno questione della famigerata “costruzione dal basso”, qui c’è un calciatore di Serie A che 'mosca' una palla a due all’ora da rimessa laterale. E va bene che fa il secondo, ma è un errore inaccettabile per questo livello. Rischia di entrare nella storia dell’Inter: come il nuovo Gresko.

Milan SKRINIAR 6,5 – Più di un intervento importante stasera per lo slovacco, che rimedia anche a qualche sbavatura di de Vrij. Fondamentale nella ripresa un salvataggio su Arnautovic.

Stefan DE VRIJ 5,5 – Soffre un po’ oltre il lecito la presenza di Arnautovic.

Federico DIMARCO 6 – Si fa mangiare in testa da Arnautovic sul gol del pareggio, ma quanta spinta offensiva e quante buone ripartenze. Dal 70’ Danilo D’AMBROSIO 6 – Nel finale ci prova, rischiando di trovare il gol con una girata in mezzo alla confusione.

Denzel DUMFRIES 6 – Un paio di belle galoppate, ma alla fine non riesce a portare nulla di concreto. Dall’80’ Matteo DARMIAN – sv.

Nicolò BARELLA 6 – Un discreto avvio, come buona parte dell’Inter. Poi cala un po’ alla distanza. Si sono viste sue versioni migliori. Dal 63’ Alexis SANCHEZ 5,5 – Entra con la voglia di strafare. Non combina però un granché, intestardendosi in un paio di occasioni di troppo.

Marcelo BROZOVIC 6 – Lontano parente del match di sabato pomeriggio con la Roma. Qui però trova più traffico in mezzo, non è stato facile spesso in questa Serie A contro l’intelligenza di Schouten.

Hakan ÇALHANOGLU 5 – Si accende solo a intermittenza il turco; che in più, nel finale, si prende un giallo davvero stupido, evitabile. Era diffidato: salta Udine. Dall’80’ Roberto GAGLIARDINI – sv.

Ivan PERISIC 7 – Gol clamoroso, inventato, completamente da solo. Si conferma anche stasera come uno degli uomini chiave assoluti dell’Inter in questa stagione. Top3 dei nerazzurri. Senza dubbio.

Lautaro MARTINEZ 5,5 – Una partenza pimpante, cancellata però da una seconda parte di partita da autentico fantasma.

Joaquin CORREA 5 – A eccezione della prima giornata di campionato lo scorso agosto a Verona, questo ragazzo non hai inciso mai quest’anno. Ma proprio mai. Stasera, una delle tante. Dal 63’ Edin DZEKO 6 – Prova ad aiutare una squadra in difficoltà offensivamente. Il suo ingresso porta qualche soluzione tecnica in più, ma in concreto non riesce a cambiare la partita.

All. Simone INZAGHI 5,5 – Dal gol del pareggio in poi all’Inter succede qualcosa. Perde improvvisamente, di nuovo, quella fiducia e tranquillità che aveva riacquisito dalla vittoria contro la Juventus. Poi, chiaro, se il suo portiere fa una cosa del genere, il tecnico non ha colpe. Eppure, al di là dell’errore clamoroso, per buona parte è stata un’Inter davvero meno brillante del solito. E adesso deve tornare a inseguire. Non sarà semplice, ma non è finita. Questa Serie A, da questo punto di vista, l’ha dimostrato più e più volte.

