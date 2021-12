Bologna-Juventus, match valido per la 18esima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 0-2 . Per la Juventus decisivi i gol di Morata nel primo tempo e di Cuadrado nella ripresa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Ad

Le pagelle del Bologna

Serie A Morata e Cuadrado, Juve cinica a Bologna: è 0-2 3 ORE FA

Lukasz SKORUPSKI 6 – Non ha colpe nei gol subiti.

Adama SOUMAORO 5 – Si perde in maniera un po’ troppo evidente il taglio di Bernardeschi.

Gary MEDEL 5,5 – Anche lui non esente da colpe sul primo gol della Juventus.

Arthur THEATE 6 – Parte prendendosi il tunnel di Bernardeschi per l’assist a Morata, ma poi sale e gioca una partita di buon livello.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Primo tempo senza particolari errori. All’intervallo però Mihajlovic si ritrova sotto e allora opta per l’opzione più offensiva. Dal 46’ Andreas SKOV OLSEN 6 – I suoi tenativi di innescarsi in giocate offensive sono quasi sempre tamponati dai bianconeri. C'è però la voglia e anche la personalità.

Nicolas DOMINGUEZ 6 – Partita intensa, sicuramente generosa. Si fa vedere con qualche inserimento, gioca senza risparmiare i colpi quando deve.

Mattias SVANBERG 7 – Domina in mezzo al campo. Sfiora il gol in rovesciata, è pericoloso più volte nelle conclusioni dal limite. Davvero un bel match. Dal 79’ VIGNATO – sv.

Aaron HICKEY 5,5 – Non impeccabile in un paio di ripiegamenti difensivi, va un po’ in sofferenza alla distanza con Cuadrado. Dall’86’ VIOLA – sv.

Roberto SORIANO 6 – Dal punto di vista complessivo la partita di Soriano non è affatto male. Certo, manca sempre il gol o la zampata, cosa che nella scorsa stagione avevamo visto. Dall’86’ SANTANDER – sv.

Musa BARROW 6 – Si accende, anche se un po’ troppo spesso a intermittenza. Anche la sua comunque alla fine è una buona prova. Dal 79’ SANSONE – sv.

Marko ARNAUTOVIC 5 – Ad esclusione per il colpo di testa nel primo tempo, finisce nelle tasche di de Ligt, che lo restituisce solo al triplice fischio.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Aveva infiammato la vigilia con una dichiarazione da un certo punto di vista quasi bellicosa; e alla fine però non aveva torto: il suo Bologna se l’è giocata a visto aperto, come si fa con una diretta concorrente. Trova una Juventus più cinica e guidata da un paio di lampi. Ma alla sua gestione si può rimproverare poco.

Mihajlovic: "La Juve è una nostra diretta concorrente"

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Attento in più di un’occasione, chiude bene lo specchio agli avversari.

Juan CUADRADO 7 – Fatica un po’ in avvio, probabilmente congelato anche dal freddo del Dall’Ara. Viene fuori però al momento giusto, quando la Juve ne ha più bisogno, col colpo che chiude la partita.

Leonardo BONUCCI 6,5 – Guida con esperienza il reparto difensivo.

Matthijs DE LIGT 7 – Si esalta nel momento di difficoltà della Juventus, annullando Arnautovic e immolandosi in più di un’occasione. Indicativo però che il migliore in campo sia un centrale di difesa in una vittoria per 2-0 in trasferta.

Luca PELLEGRINI 6 – Un po’ meno brillante rispetto alle eccellenti ultime uscite, ma comunque positivo. Dal 60’ Alex SANDRO 6 – Mezz’ora senza errori.

Weston MCKENNIE 6,5 – Un match generoso anche il suo, caratterizzato da un salvataggio a corpo morto su una conclusione potenzialmente pericolosissima di Svanberg. Dal 71’ Rodrigo BENTANCUR 6 – Finale senza fronzoli.

ARTHUR 6,5 – Positivo. Gioca a un tocco o due al massimo, provando a dare velocità alla Juventus. Buona qualità. Avrebbe bisogno, probabilmente, da adesso, di un po’ di continuità. Dal 60’ Manuel LOCATELLI 6 – Una mezz’ora finale a protezione del risultato. Ordinaria amministrazione.

Adrien RABIOT 5,5 – Anche stasera sbaglia tantissimi palloni.

Federico BERNARDESCHI 6,5 – Nel primo tempo c’è l’assist, ma ci sono anche, da lì in poi, tante decisioni sbagliate o errori tecnici. Esce paradossalmente meglio nella ripresa, dove aiutata tanto la Juve in ripiegamento ed è pericoloso nel finale.

Alvaro MORATA 7 – Una partita molto positiva la sua. Nel primo tempo la Juve si affida quasi esclusivamente alle sue ripartenze. Timbra il gol, è pericoloso in più di un contropiede. Dall’85’ Kaio JORGE – sv.

Moise KEAN 6 – I primi 45 minuti sono generosi, di buonissima volontà e con tante giocate per la squadra. Nella ripresa però fatica a farsi trovare. Dal 71’ Dejan KULUSEVSKI 6 – Venti minuti senza troppo da segnalare.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – E’ una Juve da ‘compitino’, che come al solito va avanti e poi gioca a gestirla. A Bologna paga. A Venezia non l’aveva fatto. Il concetto è sempre lo stesso. La risultante, per ora, in attesa del Napoli, è un -5 dal quarto posto a una giornata dal giro di boa.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Arrivabene: "Mercato gennaio? Juve non farà nessun colpo" 3 ORE FA