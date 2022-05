Bologna-Sassuolo, match valido per la 37a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-3, frutto della doppietta di Scamacca e delle reti di Berardi e Orsolini. La gara è stata arbitrata dal signor Ghersini. Con questo risultato i neroverdi toccano quota 50 punti, agganciando il Torino al decimo posto in classifica.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

SKORUPSKI 5 - Malissimo in uscita, nel senso che non esce proprio: scelta pessima e più volte punita. Un paio di buoni interventi non lo scagionano.

SOUMAORO 5 - Sempre in ritardo, tritato dalla spinta di Traorè e spesso goffo.

MEDEL 4,5 - Si consegna sin da subito a Scamacca, che lo porta a spasso dominando il duello diretto. Oggi non ne azzecca una, a parte le solite stucchevoli proteste.

THEATE 5 - Impreciso e insicuro, a volte slegato dal resto della linea difensiva. Berardi lo fa penare in svariate circostanze.

Dal 46' BARROW 6 - E' l'unico a provarci, anche se sempre a modo suo. Due o tre buoni palloni non vengono sfruttati dai compagni.

DE SILVESTRI 5 - Festeggia nel peggiore dei modi le 400 presenze in A: dormita grave in marcatura sul primo gol di Scamacca, poche cose buone e tante da rivedere.

Dal 76' DIJKS s.v. - Non giudicabile.

AEBISCHER 5 - Mancano idee e muscoli, non le buone intenzioni. Ma è troppo poco al cospetto del centrocampo del Sassuolo.

Dal 65' SANSONE 5,5 - Pochi lampi, neanche lui oggi trova il guizzo giusto.

SCHOUTEN 6 - Anche quando i compagni naufragano lui sembra sempre in controllo. Gran finale di stagione.

SORIANO 4,5 - Si percepisce senta addosso il bisogno di archiviare una stagione per lui terribile. Mai in partita, tatticamente disorientato: in altre parole, innocuo.

Dal 65' SVANBERG 5,5 - Non apporta nessuna differenza rilevante sulla partita.

HICKEY 5 - Spinge poco e difende anche peggio. Qualche cross interessante, il resto è da buttare.

Dal 76' KASIUS s.v. - Non giudicabile

ORSOLINI 6 - Ci mette voglia, anche se non sempre con raziocinio. E' comunque il migliore dei suoi: il rigore premia la sua discreta partita.

ARNAUTOVIC 5,5 - Si spende tanto su entrambe le metà campo, ma oggi gioca praticamente nella terra di nessuno. Non ha letteralmente mai un pallone giocabile.

All. MIHAJLOVIC 5 - Ennesimo blackout di una squadra che troppo spesso stacca la spina. Grandi applausi per il suo ritorno in panchina, ma oggi in campo il suo Bologna non c'è mai stato.

Le pagelle del Sassuolo

CONSIGLI 6 - Sbadigli fino al rigore subito, su cui comunque intuisce il lato.

MULDUR 6,5 - E' rimasto solo lui da quella parte, ma è in evidente crescita. Una buona partita per il turco, puntuale a sovrapporsi quando chiamato in causa.

Dal 78' TRESSOLDI 5,5 - Ingenuo e sfortunato sul rigore finale, da lui causato per fallo di mano.

CHIRICHES 7 - Bel lavoro su Arnautovic, da sempre cliente scomodissimo che anche grazie a lui però oggi non riesce ad incidere.

FERRARI 7 - Padrone della difesa: sempre attento anche nelle situazioni più complicate. Con Chiriches forma una coppia vicina ad essere affidabile.

ROGERIO 6,5 - Rapidissimo e bravo a cercare gli spazi giusti. Quando accompagna la manovra si fa sentire sempre.

FRATTESI 7 - Il box to box si vede poco nel calcio italiano, ma lui non lo sa e corre lo stesso. Sempre incisivo, corona una grande prova con un bell'assist.

Dall'84' MAGNANELLI s.v. - Non giudicabile.

MATHEUS HENRIQUE 6,5 - La staffetta con Maxime Lopez sembra quasi un passaggio di consegne: con lui il Sassuolo dorme sonni tranquilli. Ci sono tutte le potenzialità per creare l'ennesimo grande regista.

BERARDI 7,5 - In Europa, oltre a Mbappè, è l'unico ad aver toccato quota 14 gol e 14 assist. La rovesciata di oggi è l'ultima perla di una stagione mostruosa per l'esterno, che lancia un messaggio chiaro alle big: chi lo prende non può pentirsene.

Dall'84 DEFREL s.v. - Non giudicabile.

RASPADORI 6 - Il meno in vista tra gli attaccanti neroverdi, ma anche il più bravo a sacrificarsi in fase difensiva: un aspetto prezioso che non può passare inosservato.

Dal 79' CEIDE s.v. - Non giudicabile.

TRAORE' 6 - Pericoloso e pungente, ma troppo poco altruista. Non ha ancora la giusta gestione della giocata decisiva, ma il suo talento non si discute.

Dal 62' MAXIME LOPEZ 6 - Solito impatto positivo sul motore della squadra, di cui è ingranaggio portante.

SCAMACCA 8 - A far rumore non sono soltanto i due gol, quindicesimo e sedicesimo di una stagione in cui si è consacrato definitivamente, ma soprattutto la tranquillità con cui ha dominato dal primo minuto ogni duello, senza poi sbagliare mai un appoggio. Partita enorme per un giocatore ormai pronto al grande salto.

All. DIONISI 7,5 - Il suo Sassuolo, quando è in giornata, ha praticamente tutto: a stupire è soprattutto la qualità del gioco espresso, segnale della presenza di tanti giocatori che, oltre ad essere bravi, sono anche ben allenati. Dispiace che una squadra così bella da vedere sia scivolata troppo spesso: visto l'andamento della corsa all'Europa, forse uno spiraglio poteva esserci anche quest'anno.

