Bologna-Spezia, match valido per la 26a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Arnautovic e Manaj. La gara è stata arbitrata da Livio Marinelli.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Arnautovic fa gioire il Bologna, Spezia rimontato al Dall'Ara 4 ORE FA

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: una grande parata in avvio su Verdi, viene poi infilato da Manaj da distanza ravvicinata.

Kevin BONIFAZI 6,5: buona partita, sempre attento e sicuro. Roccioso. (dal 64’ Adama SOUMAORO 6: lo Spezia attacca poco nell'ultima mezz'ora, poco lavoro per lui)

Luis BINKS 5,5: soffre nei primi minuti, non perfetto in occasione del gol. Meglio con il passare dei minuti. (dal 71’ Emanuel VIGNATO s.v.)

Arthur THEATE 5,5: si perde Manaj in occasione del gol dello Spezia. Seppur grave è l'unica sbavatura della partita.

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5: tiene basso Gyasi, spingendo con costanza sull'out di destra.

Roberto SORIANO 6,5: prova di sostanza e personalità. Innesca l'azione del pareggio rifinita da Barrow e Arnautovic.

Jerdy SCHOUTEN 6: offre tanta quantità, chiudendo le linee di passaggio e mantenendo equlibrato il reparto mediano.

Aaron HICKEY 6,5: fa bene entrambe le fasi, nella ripresa rimane fisso in zona offensiva sfornando un paio di suggerimenti interessanti

Riccardo ORSOLINI 6,5: mina vagante, è sempre imprevedibile portando apprensione nella difesa spezzina. Non va lontano dal gol in più di un'occasione. (dal 87’ Michel AEBISCHER s.v.)

Musa BARROW 7: parte a sinistra, poi si accentra giocando da playmaker dietro ad Arnautovic. Suo l'assist per il primo gol. (dal 71’ Nicola SANSONE 6,5: giocata di classe per illuminare il colpo di testa di Arnautovic che vale i 3 punti)

Marko ARNAUTOVIC 7,5: che l'austriaco sia in serata lo si vede subito quando schianta un mancino sulla traversa dopo 6 minuti. Catalizza tutti i palloni diretti in area e segna sue reti da centravanti puro.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5: vince una partita delicata, con la squadra proveniente da un periodo negativo. Inizio contratto, buona la reazione già nel primo tempo. Nel finale decisive le scelte dalla panchina per ritrovare una vittoria che mancava dal 22 dicembre.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6: senza colpe sui gol di Arnautovic, nessun intervento degno di nota.

Salvador FERRER 5,5: ancorato in difesa per opporsi alle iniziative di Barrow e Hickey, va in sofferenza nel secondo tempo.

Martin ERLIC 5,5: sul piano aereo se la cava bene, ma Arnautovic è un cliente complicato questa sera.

Dimitios NIKOLAU 4,5: ha pesanti resppnsabilità nelle azioni dei gol bolognesi. Nel primo non segue il movimento Arnautovic, nel secondo si lascia scavalcare dal cross di Sansone.

Arkdiusz RECA 6: inizialmente si fa notare per il cross vincente per Manaj dell'1-0. In difesa Orsolini lo infila spesso. (dal 58’ Simone BASTONI 5,5: sovrastato da Arnautovic nel finale, si ritrova a dover marcare Hickey spostato come ala aggiunta)

Jakub KIWIOR 5,5: interrompe le linee di passaggio del Bologna, la sua specialità Nella ripresa cala insieme ai compagni.

Jacopo SALA 5,5: inizia ispirato con alcune buone giocate. Quando gli avversari cominciano a spingere deve pensare più a contenere che a proporre. (dal 80’ NGUIAMBA s.v.)

Emmanuel GYASI 5: gioca a sinistra, De Silvestri lo limita costringendolo ad indietreggiare. Partita di sacrificio.

Giulio MAGGIORE 5,5: gioca da trequartista, ma non collabora mai con Manaj mancando il ruolo di ispiratore e lasciando isolato l'albanese. (dal 65’ Kevin AGUDELO 5,5: il suo ingresso non cambia l'inerzia della gara)

Daniele VERDE 5,5: impegna subito Skorupski dopo pochi minuti con un tiro dei suoi. Poi un problema fisico lo limita e lo fa sparire dal match.

Rey MANAJ 6,5: segna il vantaggio con un colpo di testa da grande attaccante. Rimane isolato in avanti per larghi tratti della partita, potendo fare poco o nulla in avanti. (dal 80’ M'Bala NZOLA s.v.)

All. Thiago MOTTA 5,5: molto bene l'approccio dei suoi al match. Dopo la prima mezz'ora la squadra arretra troppo il baricentro subendo il ritorno del Bologna. Non riesce mai a cambiare l'evoluzione della sfida e la sconfitta nel complesso è meritata.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Bologna-Spezia: probabili formazioni e statistiche 17/02/2022 A 12:06