Bologna-Udinese, match valido la 34esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto della rete di Hickey ed Udogie nel primo tempo e di Success e Sansone nella ripresa. La gara è stata diretta dall'arbitro Santoro. Con questo risultato i friulani mantengono la dodicesima posizione in classifica, tenendo a -1 i felsinei.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Udogie festeggia il gol (Bologna-Udinese) Credit Foto Imago

Serie A Sansone rovina la festa all'Udinese: è 2-2 col Bologna 4 ORE FA

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6 - Senza colpe sui gol di Hickey e Sansone. Prezioso nel finale con la sua abilità sui palloni alti.

Rodrigo BECAO 5.5: Impreciso nella marcatura su Hickey in occasione del gol dell'1-0. Soffre i tagli dell'esterno scozzese, innervosendosi e rischiando il fallo nel finale.

Pablo MARÍ 6 - Ordinato in marcatura e come sempre prezioso nei duelli aerei. Sovrasta Barrow sui palloni alti.

Nehuen PEREZ 5,5 - Rischia nel primo tempo con un brutto fallo su Barrow. Male anche su Orsolini in occasione del 2-2 di Sansone.

Nahuel MOLINA 5.5 - Non riesce a garantire la solita qualità sull'out di destra. Non benissimo anche in fase difensiva, con qualche colpa sul gol di Hickey.

Tolgay ARSLAN 5,5 - Come nelle ultime recenti uscite, appare appannato. Fatica a contenere Svamberg in fase difensiva. (dal 64' Lazar SAMARDZIC, 6 - Partecipa all'ultimo assalto bianconero con grande intelligenza. Prezioso con un paio di imbucate per Deulofeu.)

WALACE 6 - Fa legna in mezzo al campo provando a schermare il suo terzetto arretrato. Ordinato.

Jean-Victor MAKENGO 6.5 - Prestazione a 360° della mezzala bianconera. Pressa, si inserisce, copre e crea costantemente grattacapi a Soriano. Scatenato.

Destiny UDOGIE 7 - Parte male, soffrendo le imbucate di Bonifazi per De Silvestri. Cresce dopo il gol, in cui è nuovamente perfetto nei tempi d'inserimento. Risorsa vera di quest'Udinese.

Isaac SUCCESS 7.5 - Gran partita del centravanti bianconero che timbra il cartellino al termine di una splendida azione a due con Deulofeu. Si stacca spesso per giocare con i compagni, trovando anche il bell'assist per Udogie in occasione dell'1-1.

Gerard DEULOFEU 6,5 - Quando si accende la difesa del Bologna finisce sempre nei guai. Vero faro offensivo della manovra bianconera, seppur ancora troppo egoista in qualche occasione. (dall'87' Ignacio PUSSETTO, SV)

All. Gabriele CIOFFI 6.5 - I suoi ragazzi escono dal Dall'Ara con un pareggio che non può che star loro stretto. Squadra totalmente rivoluzionata in questo finale di stagione e salvezza tranquilla più che meritata per lui.

Bologna-Udinese Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Francesco BARDI 6 - Incolpevole sui gol di Udogie e Success. Bravissimo nel finale ad evitare il 2-3 all'attaccante bianconero con un riflesso davvero impressionante.

Kevin BONIFAZI 5.5 - Un buon salvataggio su Molina in avvio di match. Complice della dormita corale del terzetto difensivo rossoblù sull'1-2 di Success.

Luis BINKS 5.5 - Parte bene con un paio di chiusure precise ma ben presto inizia a faticare in marcatura su Success. Non perfetto su entrambi i gol. (dal 57' Nicola SANSONE, 7 - Entra e lascia subito il segno con un tap-in perfetto sul cross di Orsolini. Gol cruciale per il risultato finale.)

Arthur THEATE 5 – Quest'oggi davvero impreciso in marcatura. Si fa sovrastare da Success sull'1-1 di Udogie e si perde Deulofeu sull'1-2 di Success. Disastroso.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Grande fisicità ed altruismo sul suo out di competenza. Riesce ad annullare Udogie proponendosi con continuità in avanti.

Roberto SORIANO 5.5 – Altra prova non particolarmente esaltante del capitano del Bologna. Soffre lo strapotere fisico di Makengo, facendo fatica a giungere poi lucido negli ultimi trenta metri.

Nico DOMINGUEZ 6 - Lotta e si sacrifica a centrocampo, permettendo a Svamberg e Soriano di sganciarsi con continuità. (dal 57' Michel AEBISCHER, 6 - Non lascia particolarmente il segno. Attento ed ordinato in mediana.)

Mattias SVANBERG 6.5 – Intelligente e preciso nello scarico per Hickey che porta all'1-0. Lotta a centrocampo garantendo la solita qualità alla manovra dei suoi. (dal 75' Nicolas VIOLA, SV)

Aaron HICKEY 7 - Stagione splendida la sua. In un match in cui sarebbe dovuto partire dalla panchina, sblocca il risultato dopo pochi minuti con una diagonale perfetto. Crescita esponenziale la sua in questa stagione. (dal 75' Ibrahima M'BAYE, SV)

Riccardo ORSOLINI 6.5 – Assente ingiustificato nel primo tempo. Cresce nella ripresa trovando l'assist per Sansone e creando pericoli nel finale.

Musa BARROW 5 – Chiamato a sostituire Arnautovic al centro dell'attacco, fatica a far salire la squadra e ad offrire alternative interessanti ai propri centrocampisti.

All. Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina Miroslav TANJGA ed Emilio DE LEO) 5.5 - Leggero passo indietro rispetto alle ultime uscite. I suoi ragazzi soffrono la freschezza dell'Udinese e riescono a strappare un punto più d'esperienza che di effettivo merito.

Allegri scherza: "Io ancora affamato? Sì, tra poco vado a mangiare..."

Serie A Sansone rovina la festa all'Udinese: è 2-2 col Bologna 4 ORE FA