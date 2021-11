Bologna-Venezia, match valido per la 13a giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 0-1. A decidere la sfida la quarta rete stagionale di Okereke. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Bologna

SKORUPSKI 6 - Salva i suoi due volte dal tracollo nel finale. Sullo scavetto di Okereke poteva essere più reattivo in uscita.

SOUMAHORO 6 - Ha vita facile con Johnsen, che gli rimbalza letteralmente addosso. Il gol non è sua responsabilità.

MEDEL 6 - Ormai trasformato in difensore centrale, non perde mai la posizione e le distanze dai compagni.

THEATE 5,5 - Coriaceo e coraggioso, ma poco attento sul gol di Okereke: è lui a tenerlo in gioco. Un errore pesante che macchia una bella prestazione.

ORSOLINI 5,5 - Sacrificato a destra per l'assenza di De Silvestri, non ha addosso un vestito tattico che sente suo. Un paio di lampi a inizio ripresa, poi evapora.

Dal 69' VIGNATO 5,5 - La Nazionale Under 21 non è la Serie A: a questi livelli non ha ancora la presenza per incidere.

DOMINGUEZ 6,5 - Maturo padrone del centrocampo, lavoro perfetto in impostazione ed interdizione: un diamante finalmente sgrezzato.

Dall'87' VIOLA s.v. - Non giudicabile.

SVANBERG 6 - Fisico e inserimenti costanti, Mihajlovic ha plasmato un centrocampista moderno. Vicino al gol in due occasioni.

HICKEY 6 - Esterno di ruolo rispetto a Orsolini, la differenza si sente soprattutto nella qualità dei cross: una buona gara, da sufficienza.

Dal 79' SANTANDER s.v. - Gettato nella mischia nel finale, non lascia tracce.

BARROW 4,5 - Non si vede e non si sente, quando è fuori partita è un uomo in meno: Mihajlovic aspetta uno spunto che non arriva mai.

Dal 69' SANSONE 6 - Evanescente, ma almeno si percepisce il suo impatto: ci prova un paio di volte, senza fortuna.

SORIANO 5,5 - Volenteroso, ma non più decisivo. Lontano parente del giocatore che lo scorso anno conquistò meritatamenrte la Nazionale.

ARNAUTOVIC 5,5 - Sempre nel vivo dell'azione, ma oggi nei duelli viene sovrastato: Ceccaroni e Caldara non gli permettono di imporsi in area di rigore. Cerca fortuna d rifinitore, ma la sua presenza oggi è mancata tanto, troppo.

All.: MIHAJLOVIC 6 - Difficile chiedergli di più, il suo Bologna fa sempre la partita dal primo all'ultimo minuto. Il risultato è ingiusto, ma i numeri non dicono tutto: manca sempre quel qualcosa in più+ oper il salto di qualità.

Le pagelle del Venezia

ROMERO 7 - Prende tutto il prendibile, sia in uscita che tra i pali: questi 3 punti sono anche suoi.

MAZZOCCHI 6 - Non trema, non indietreggia. A spingere neppure ci pensa, ma se c'è da far legna non si risparmia mai.

CALDARA 7,5 - Toh, chi si rivede! E' il Caldara formato Atalanta, quello che aveva convinto le big della Serie A. Con gli infortuni alle spalle ha ritrovato fiducia, la gara di oggi dopo il gol con la Roma è la dimostrazione definitiva: se si fruga nella tasca ci troverà almeno un paio di attaccanti del Bologna.

CECCARONI 7,5 - Arnautovic e compagni se lo sogneranno almeno per un paio di notti: non perde un singolo duello, chirurgico anche sugli anticipi. La miglior gara della sua carriera.

HAPS 6 - Contiene discretamente un evanescente Orsolini. Spinge meno del solito, ma i passi avanti a livello difensivo si notano già.

AMPADU 6 - Oggi meno in vista rispetto alla gara con la Roma, ma non si risparmia neanche se c'è da far legna.

VACCA 6 - Partecipa attivamente all'opera di resistenza del suo Venezia: si vede poco, ma sbaglia altrettanto poco.

Dal 59' TESSMANN 6 - Discreto ingresso per il ragazzone americano, che sfiora anche il gol.

BUSIO 6,5 - Polmone inesauribile, altra prova di grande sostanza.

Dall'80' PERETZ s.v. - Qualche giocata da brividi, ma nel complesso regge.

ARAMU 5,5 - Oggi la luce non è accesa. Non trova spazio per incidere e scompare presto. Non al meglio e si è percepito.

Dal 59' KIYINE 6 - Qualche scelta sbagliata, ma nel complesso una buona prova: ci mette freschezza e voglia, promosso.

OKEREKE 7 - Uomo salvezza designato, trova il suo quarto gol stagionale nell'unica occasione buona della sua partita. Sta portando punti pesantissimi.

Dall'80' MODOLO s.v. - Non giudicabile.

JOHNSEN 5 - Tecnica interessante e bella gamba in campo aperto, ma fisicamente è troppo leggero: rimbalza spesso su Soumahoro, senza mai incidere.

Dal 54' HENRY 6 - Tiene su la squadra e mette qualche chilo in più nei duelli aerei.

All.: ZANETTI 7,5 - L'uomo giusto nel posto giusto: lucido nelle scelte, bravo a inculcare la mentalità operaia a una squadra giovane e ricca di stranieri appena arrivati. Con questo carattere e questi principi la salvezza è più che possibile.

