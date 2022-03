Cagliari-Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Bennacer. La gara è stata arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi. Con questo risultato i rossoneri di Stefano Pioli si portano a 66 punti, a +3 sul Napoli e a +6 sull'Inter, in attesa del recupero dei nerazzurri con il Bologna, ancora da programmare. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6.5 – La solita partita di Cragno in cui para di tutto. Sul mancino di Bennacer può fare molto poco.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Pulito e propositivo. Non soffre Leao.

Matteo LOVATO 5.5 – Nel primo tempo anche bene, poi Giroud sale di colpi e gliela nasconde.

Giorgio ALTARE 6.5 – Non sente la pressione contro la squadra che lo ha cresciuto. Roccioso in ogni contrasto e miracoloso sul tiro di Saelemaekers.

Raoul BELLANOVA 6 – Molto prevedibile palla al piede, però allo stesso tempo coraggioso e con un gran motore. Non sfigura nel duello (impari) con Theo. (Dall’82’ PEREIRO – SV)

Razvan MARIN 6.5 – Giocatore fondamentale. Non fa nulla di spettacolare ma tutto quello che è necessario. Dominante a centrocampo.

Alberto GRASSI 6 – Equilibrato. Buonissimo il lavoro senza palla su Diaz. (Dall’82’ KEITA – SV)

Charalampos LYKOGIANNIS 6 – Fa il suo, come quasi sempre. Senza infamia e senza lode. (Dal 68’ DEIOLA 6 – Tanto impegno)

DALBERT 6 – E se fosse questa la seconda vita di Dalbert? Da mezzala è molto più concentrato. (Dal 75’ ZAPPA 6 – Ingresso importante. Questo ragazzo merita più spazio)

Leonardo PAVOLETTI 6 – Tante spizzate e la solita battaglia con i difensori. Sfortunatissimo nella traversa a pochi minuti dal termine.

JOAO PEDRO 5 – La convocazione in nazionale non riesce a dargli lo sprint giusto. Poco cattivo e anche poco creativo. Spesso in apnea.

All. Walter MAZZARRI 5 – Terza sconfitta consecutiva. Questa squadra, oltre ad avere un problema con il gol, ha perso tutto di quello che di buono aveva fatto vedere ad inizio girone di ritorno. Male.

Bennacer durante Cagliari-Milan Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Ordinaria amministrazione. Fortunato sulla traversa di Pavoletti nel finale.

Davide CALABRIA 6.5 – Il capitano! Puntuale dietro e ispirato davanti. Offre due spunti verticali veramente interessanti.

Fikayo TOMORI 6.5 – L’ex Chelsea sta diventando noioso. Noioso nel senso che ogni settimana dobbiamo scrivere le stesse cose. Padrone.

Pierre KALULU 6.5 – Quanto sta migliorando questo ragazzo? È la miglior fotografia del lavoro di Pioli. Partita da assoluto veterano.

Theo HERNANDEZ 7 – Ritorna dopo la squalifica e spacca in due la difesa rossoblù. Zigzagante, inebriante, imprendibile. Attento anche dietro.

Franck KESSIE 6.5 – Una partita silenziosa, ma non per questo meno importante. Controllato in ogni sua mossa.

Ismaël BENNACER 7 – Un maestro nella posizione, tocchi geniali e un gol pesantissimo con cui pietrifica Cragno. Lo scudetto 2021-22 può passare da questa partita dell’algerino.

Junior MESSIAS 6 – Si porta a casa la sufficienza perché ci mette il cuore, ma a livello tecnico non è stata una grande serata. (Dal 78’ SAELEMAEKERS 6 – Un grandioso Altare gli nega la gioia del gol)

Brahim DIAZ 5 – Si mangia un gol con il destro e non trova lo spunto per incidere. Lunghissimo periodo di flessione per lui. (Dal 71’ REBIC 6 – Niente da segnalare: né in positivo, né in negativo)

Rafael LEÃO 5 – Mai in partita e particolarmente fumoso ogni volta che tocca palla. Non la sua serata, ma ogni tanto può succedere. (Dal 71’ KRUNIC 6 – Prezioso nel cuore della manovra)

Olivier GIROUD 6 – Mastica il pallone nel primo tempo a tu per tu con Cragno, poi sale di colpi nella ripresa e offre a Bennacer il pallone della vittoria. (Dall’87 IBRAHIMOVIC – SV)

Mister Stefano PIOLI 7 – Ottavo risultato utile consecutivo e primo posto consolidato. Forse la sua squadra non sarà brillante come ad inizio anno, però ha tutto per vincere lo scudetto. Vittoria fondamentale.

