Cagliari-Torino, match valido per la 16a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 1-1 . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 5 – Al portiere purtroppo basta poco per dare nell’occhio: evidente l’incertezza sul gol. Sebbene sia l’unica, al Cagliari costa cara.

Martin CACERES 6 – Partita onesta la sua. Nessun particolare spunto, ma nemmeno errori. Sfiora un assist per Joao Pedro mettendo dentro un pallone quasi a caso.

Luca CEPPITELLI 6 – Controlla bene gli avanti del Torino. Dal 78’ Diego GODIN – sv.

Andrea CARBONI 5 – Un po’ lento nel non andare a proteggere, come si dovrebbe, l’eventuale errore del portiere. Sanabria lo brucia e poi fa la frittata.

Raoul BELLANOVA 6 – Tutto sommato positivo. E’ nell’azione insistita che alla fine porta al gol di Joao Pedro.

Nahitan NANDEZ 6 – Svaria spesso, prova a farsi vedere. Niente di clamoroso, ma anche la sua è una partita onesta.

Razvan MARIN 5,5 – Un po’ lento in un paio di letture, non fornendo la giusta copertura alla sua difesa.

Alberto GRASSI 6 – Dal punto di vista della qualità del palleggio non è un granché, ma fornisce buona protezione quando il Cagliari ne ha bisogno. Dal 78’ Gaston PEREIRO – sv.

DALBERT 5 – Costruisce molto poco dal punto di vista offensivo; e difensivamente va in difficoltà con Aina. Dall’87’ Gabriele ZAPPA – sv.

Keita BALDE 5 – Si vede davvero poco nel corso della serata. Dal 63’ Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Ingresso in campo piuttosto deludente. Tocca pochi palloni, non riesce a incidere.

Joao PEDRO 7 – Il suo gol è un capolavoro sia come rapidità di lettura che come velocità di esecuzione. Da vero bomber, in area, il brasiliano centra un sigillo importante per il Cagliari che evita così la sconfitta.

All. Walter MAZZARRI 5,5 – E’ un Cagliari da compitino, una squadra che non riesce mai a vincere. Incassa il quarto pareggio consecutivo e questo è già qualcosa, ma anche nella fase in cui il Toro gira un po’ a vuoto – dopo il gol dell’1-1 per almeno 20 minuti – la sua squadra non ne approfitta, dando la sensazione di avere più timori che fame.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Molto attento tra i pali, dimostrando anche in questa giornata dei grandi riflessi: notevoli quelli sul colpo di testa di Joao Pedro prima del gol.

David ZIMA 6 – Sostituire Singo non è semplice. Lo fa con attenzione.

Gleison BREMER 6,5 – Ennesima partita sopra la sufficienza per un centrale di assoluto livello della Serie A. Uno dei migliori.

Alessandro BUONGIORNO 6 – Gara senza particolari sbavature: funziona bene da braccetto di sinistra. Dal 66’ Ricardo RODRIGUEZ 6 – Ordinato nel suo ingresso in campo.

Mergim VOJVODA 5,5 – Nessuno spunto degno di nota. Forse un po’ troppo timido.

Sasa LUKIC 6 – In regia alterna buone cose a qualche imprecisione di troppo. Si sono viste due versioni più precise.

Tommaso POBEGA 6,5 – Il migliore del Toro nel primo tempo. Il gol alla fine parte da una sua conclusione, ma al di là di quello c’erano stati tanti palloni recuperati e tanta fisicità per uscire palla al piede. Fuori perché ammonito. Dal 46’ Daniele BASELLI 5,5 – Non è facile prendere il posto di Pobega in questo momento. Va in sofferenza, come tutto il Toro, dopo il gol dell’1-1.

Ola AINA 6 – Nulla di straordinario, ma comunque spesso vincente nella sfida a distanza con Dalbert. Dall’87 Cristian ANSALDI – sv.

Josip BREKALO 5,5 – Decisamente meno brillante che in altre occasioni viste in questa stagione. Dal 56’ Dennis PRAET 6,5 – Ingresso di personalità. Un gran pallone per Baselli, un’incursione sulla quale quasi sfiora il colpaccio.

Marko PJACA 5,5 – Quando accende la luce può dimostrare di mettere in porta con un tocco, come nel caso di Praet. Il problema è che lo fa davvero troppo a intermittenza.

Antonio SANABRIA 6,5 – Tiene in apprensione il reparto difensivo del Cagliari, c’è il suo zampino decisivo nel gol del Toro. Dal 56’ Simone ZAZA 5,5 – Un colpo di testa nel finale e poco più. Avrebbe bisogno di un po’ più di continuità, ma senza gol è difficile scalare le gerarchie.

All. Ivan JURIC 6 – Un Toro un po’ involuto rispetto alla prima parte di stagione, dove giocava in maniera più brillante. A Cagliari dopo il gol va in tilt per una ventina di minuti, trovando solo nel finale di gara gli spunti giusti. E così, alla fine, non si scala la classifica.

