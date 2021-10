Cagliari-Venezia, match della 7a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena a Cagliari si è concluso col punteggio di 1-1 . Al gol di Keita Balde nel primo tempo ha risposto Busio nel recupero. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 – Un paio di interventi importanti su Johnsen.

Martin CACERES 6 – C’è l’assist nel primo tempo, poi nient’altro di clamoroso. Sfortunato nel finale: prova a immolarsi su Busio, ma è la sua deviazione, di fatto, a fregare Cragno.

Diego GODIN 6 – Più attento rispetto alle ultime – disastrose – uscite, gioca un match di controllo sia su Okereke che su Henry.

Andrea CARBONI 6 – Tiene bene insieme a Godin come braccetto difensivo. Dall’86’ Giorgio ALTARE – sv

Naithan NANDEZ 6,5 – Uno dei migliori del Cagliari. Generoso, è dai suoi piedi che nascono le cose migliori del Cagliari nel primo tempo. E quando c’è da far legna nella ripresa non si tira indietro.

Razvan MARIN 6,5 – Domina la mediana nel primo tempo cucendo il gioco e recuperando tantissimi palloni.

Alessandro DEIOLA 6 – Qualche timida conclusione da fuori, una buona applicazione difensiva e discreto dinamismo. Nulla di clamoroso, ma nemmeno insufficiente. Dal 72’ Gabriele ZAPPA 6 – Finale senza particolari guizzi.

Kevin STROOTMAN 6 – Non è lo Strootman di un tempo e ormai è evidente. La sua gara però è sicuramente sufficiente. Dall’86’ Alberto GRASSI – sv.

Charalampos LYKOGIANNIS 6 – Dal suo piede educato forse ci si aspetterebbe qualcosina di più. Non commette errori, ma nemmeno brilla.

Joao PEDRO 5,5 – Un po’ nervoso, si fa pizzicare dall’arbitro con qualche fallo di troppo. I due centrali del Venezia lo curano bene.

Keita BLADE 6,5 – Non combina un granché lungo tutto l’arco della sua oretta in campo, ma è nel posto giusto al momento giusto quando più serviva al Cagliari. Dal 66’ Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Ne vede pochissime.

All. Walter MAZZARRI 6 – Il suo Cagliari non convince del tutto. Per 35 minuti gioca a gran ritmo e annichilisce o quasi il Venezia; poi però dopo l’intervallo crolla fisicamente, come era già successo nelle precedenti uscite. Gestione delle forze e del piano battaglia evidentemente da rivedere. Nel mentre la classifica piange: 3 punti e 0 vittorie in 7 giornate. Dopo la sosta, dovrà provare a cambiare marcia.

Le pagelle del Venezia

Niki MAENPAA 6 – Non può nulla sul gol di Keita. Incolpevole.

Tyronne EBUEHI 6 – Un primo tempo un po’ in difficoltà, ma sale nella ripresa. Sarà il leitmotiv delle pagelle del Venezia.

Michael SVOBODA 6 – Controlla tutto sommato bene un Joao Pedro che combina pochino.

Pietro CECCARONI 6 – Guida bene la difesa dei lagunari, che dopo un primo tempo di sofferenza non corrono più rischi.

Pasquale MAZZOCCHI 6 – Nel primo tempo è messo in difficoltà da Nandez, ma nel secondo non arrivano pericoli dal suo lato di campo.

Mattia ARAMU 5,5 – Un po’ troppo impreciso in uscita, specie nel primo tempo. Dal 77’ Daan HEYMANS – sv.

Ethan AMPADU 5,5 – E’ lento nei ritmi, compassato, messo in difficoltà per 40 minuti dai ritmi altri del Cagliari. Dal 55’ Antonio Junior VACCA 6 – Va meglio il Venezia con Vacca, che già contro il Torino lunedì aveva fatto vedere buone cose.

Gianluca BUSIO 7 – In mezzo al campo si sta dimostrando giocatore affidabile per il Venezia e di assoluto buon livello per questa Serie A. Ovviamente il gol nel recupero, stasera, fa tutta la differenza del mondo.

Sofian KIYINE 5 – Troppo impreciso e troppi palloni persi. Dal 46’ Domen CRNIGOJ 6 – Sarà l’approccio del Cagliari decisamente più soft alla ripresa, ma il Venezia guadagna in qualità con il suo ingresso.

David OKEREKE 5 – Ne vede veramente poche là davanti in un primo tempo in cui i suoi, giusto dirlo, non lo servono mai a dovere. Dal 46’ Thomas HENRY 6 – Si attesta in un punto di riferimento sicuramente più solido; ma fa bella figura anche grazie a un differente atteggiamento di squadra.

D. Toerset JOHNSEN 6,5 – Il migliore del Venezia insieme a Busio. Crea da solo tantissime situazioni pericolose o di potenziale; salta l’uomo; lotta. Bel giocatore. Dall’80’ Francesco FORTE – sv.

All. Paolo ZANETTI 6,5 – Il suo Venezia non perde mai la calma, nemmeno in una serata in cui per 35 minuti va palesemente sotto dal punto di vista del fisico e del ritmo partita. Aggiusta le cose nell’intervallo, sfrutta il calo del Cagliari alla distanza e dimostra personalità e ottime letture nella gestione dei cambi.

