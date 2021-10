Classifiche e risultati

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 5: qualche ottimo intervento, ma sulla sfortunata autorete di Viti, dimostra davvero poca reattività.

Petar STOJANOVIC 6: buoni affondi sulla destra. Conferma le belle impressioni delle prime giornate di campionato.

Simone ROMAGNOLI 6: un salvataggio a inizio partita su Muriel, anche se Ilicic si dimostra essere un osso durissimo. Un fastidio al flessore lo costringe a dare forfait prima della fine del primo tempo.

Dal 42' Lorenzo Tonelli 5: troppi spazi lasciati, nella ripresa, alla retroguardia atalantina.

Mattia VITI 5: i numeri ci e, giusto ricordarlo, si tratta di un classe 2002 prodotto del settore giovanile. L'autogol e parecchie marcature slatate, tuttavia, dimostrano che - specie contro i top club - la strada da percorrere è ancora piuttosto lunga.

Riccardo MARCHIZZA 6: bene in fase di spinta. Anche se, talvolta, si dimentica di chiudere in retroguardia.

Dall'82' Fabiano Parisi: sv.

Liam HENDERSON 6,5: sfiora il gol sullo 0-0 a inizio partita, negatogli da un salvataggio sulla linea da Demiral. In generale, si muove molto bene a metà campo, con la grinta da Scotsman che lo contraddistingue.

Leo STULAC 6,5: assist col contagiri, il suo, sul gol di Federico Di Francesco.

Szymon ZURKOWSKI 5: parecchio in ombra nella fase nevralgica empolese. Il polacco tocca pochissimi palloni.

Dal 61' Patrick Cutrone 6: non segna da luglio 2020, ma non gli si può rimproverare alcunché. Ci prova davvero in ogni modo.

Nicolas HAAS 4,5: inconcludente da mezz'ala sinistra. Andreazzoli lo tiene negli spogliatoi all'intervallo.

Dal 46' Filippo Bandinelli 5: intervento maldestro, il suo, su Zappacosta in occasione del rigore poi sbagliato da Ilicic.

Federico DI FRANCESCO 7: gran gol con quel destro incrociato imparabile per Musso. In generale, là davanti se la cava con destrezza e rapidità di esecuzione.

Dal 61' Nedim Bajrami 6: dona discreto brio alla spinta empolese nel finale di partita.

Andrea PINAMONTI 5,5: qualche interessante gioco di gambe e dribbling. Ma davanti allo specchio combina poco.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 6:

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6: incolpevole sul gol di Di Francesco, amministra bene le minacce apportate da Cutrone e compagni.

Rafael TOLOI 6: gioca una partita accorta, prudente, sino al risentimento muscolare che lo costringe al forfait al 39'.

Dal 39' Remo Freuler 6,5: gara tutta grinta e carattere tra le linee di difesa e metà campo degli orobici.

Merih DEMIRAL 7: gara inappuntabile, condita da un prodigioso salvataggio sulla linea al 7' su Henderson.

José Luis PALOMINO 6: talvolta in difficoltà sulle finte di Pinamonti, gioca un match tutto sommato ordinato.

Davide ZAPPACOSTA 7: indemoniato lungo l'out di destra. Tanti cross utili per la fase d'attacco della Dea e un rigore conquistato nella ripresa.

Dal 90' Giuseppe Pezzella: sv.

Marten DE ROON 7: in mediana non ne sbaglia una. Grande solidità.

Mario PASALIC 7,5: in pratica, entra in maniera decisiva in tre delle quattro segnature dell'Atalanta, servendo a Ilicic e Zapata due gol già fatti. Propizia anche l'autorete di Viti. Inarrestabile.

Joakim MÆHLE 5,5: parte con convinzione ma, dalla metà del primo tempo, inizia a "eclissarsi".

Luis MURIEL 6: gli manca solo il gol. Grande intesa con Ilicic e accelerazioni brucianti. Gasperini gli risparmia il secondo tempo, in vista del fittissimo calendario.

Dal 46' Duvan Zapata 7: al suo centesimo gol in Serie A, il primo colombiano a riuscirci. Un grande traguardo, davvero, per un attaccante le cui sportellate riusltano quasi sempre letali.

Josip ILICIC 7,5: torna in gol da aprile, torna a essere straripante sottoporta. Sbaglia anche un rigore, vero, ma - come diceva un vecchio lentoadagio, non è da questi particolari che si giudica un giocatore.

Dal 68' Ruslan Malinovskiy 6: subito pericoloso con un colpo di testa sventato da una parata plastica di Vicario.

Teun KOOPMEINERS 7: geometrie e palloni scodellati a profusione. L'ex AZ Alkmaar è una vera e propria arma in più nell'arsenale di Gasperini.

Dal 68' Matteo Lovato 6: sin dal suo ingresso in campo, chiude ogni boccaporto.

Mister Gian Piero GASPERINI 7,5: gara perfetta o quasi della sua Atalanta, anche se l'Empoli l'ha tenuta aperta fino agli ultimi minuti di gioco. Ora, sotto col Manchester United.

