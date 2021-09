L'Empoli di Aurelio Andreazzoli raggiunge i 9 punti in classifica scavalcando il Bologna (che resta a 8), sconfiggendolo al Castellani con un roboante 4-2 . Gara - valevole per la 6a giornata di Serie A 2021-2022 - aperta dall'autorete di Bonifazi e dal momentaneo 1-1 di Barrow. Poi Arnautovic calcia sul palo un penalty al 20' e i toscani prendono il largo con Pinamonti e Bajrami (sempre dal dischetto). Nel finale, la firma di Samuele Ricci, al suo primo gol in Serie A, che chiude il match dopo che proprio Arnautovic aveva provato a riaprirla al minuto 77. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Serie A Empoli straripante al Castellani: 4-2 al Bologna 7 ORE FA

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6: prende tutto quello che può prendere. Molto bene sulle palle aeree.

Petar STOJANOVIC 7: percussionista della fascia destra empolese. Estrae dal cilindro un assist dopo l'altro.

Simone ROMAGNOLI 5,5: Arnautovic è un osso duro. Che talvolta gli sfugge di mano.

Mattia VITI 6: dalla sua, un paio di salvataggi di rilievo.

Riccardo MARCHIZZA 6: sulla sinistra pensa essenzialmente ad arginare, compensando la costante fse di spinta di Stojanovic dalla parte opposta.

Dal 79' Sebastiano Luperto: sv.

Liam HENDERSON 7: propizia l'autorete di Bonifazi, guadagna il rigore trasformato da Bajrami e ha il piede caldissimo. Lo scozzese suona la cornamusa in faccia ai rossoblù.

I giocatori dell'Empoli esultano - Empoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Dal 71' Leo Stulac 6,5: subito in palla e autore dell'appoggio "al bacio" per il 4-2 di Samuele Ricci.

Samuele RICCI 7: prima rete in Serie A in grande stile, con un piazzato imparabile per Skorupski. Il giovane cullato al "Castellani" fa già parte del futuro del calcio italiano. Da sottoscrivere.

Szymon ZURKOWSKI 6,5: rimedia al fallo da rigore su De Silvestri propiziando l'azione che porta, invece, al penalty a favore su Henderson e colpendo una clamorosa traversa dal limite.

Nedim BAJRAMI 7: un rigore trasformato con grande freddezza e grande ispirazione sulla trequarti.

Nedim Bajrami esulta dopo il gol in Empoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Dall'80' Kristjan Asllani: sv.

Federico DI FRANCESCO 6,5: tra i grandi ispiratori del reparto offensivo empolese. Gioca una partita di grandi contenuti tecnici e agonistici, tanto da dover uscire coi crampi.

Dal 64' Filippo Bandinelli 6,5: serve bene Zurkowski in occasione della traversa colpita dal polacco e si mostra subito sgusciante.

Andrea PINAMONTI 6,5: dà tutto se stesso con un gol e tante sportellate. Qualcuna, però, ingenua: quella su Medel al 67' era da cartellino "arancio"...

Dal 79' Patrick Cutrone: sv.

Mister Aurellio ANDREAZZOLI 7: il suo Empoli è un vino frizzantino che inebria. Non si impaurisce nel momento migliore del Bologna, intorno al 20', continuando a cercare spazi offensivi. Vittoria meritata.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5: spesso va "a farfalle" sui palloni provenienti dagli esterni. Gara non proprio da ricordare.

Lorenzo DE SILVESTRI 7: guadagna un penalty e confeziona il gol al 77' di Arnautovic.

Gary MEDEL 5: comincia a patire - e parecchio - la freschezza dei giovani attaccanti.

Kevin BONIFAZI 4: autogol maldestro dopo pochi secondi e altri disimpegni da dimenticare. Così come il suo pomeriggio al "Castellani".

Dal 69' Riccardo Orsolini 4,5: si segnala solo per un'inutile ginocchiata a Bandinelli in pieno recupero.

Aaron HICKEY 5: pasticcia e sbaglia parecchi palloni sulla sinistra. Come al solito, deve migliorare nelle decisioni. Troppo impulsivo.

Dal 46' Arthur Theate 5,5: provoca il rigore su Henderson. Tuttavia, là davanti si dimostra molto pericoloso in elevazione.

Nicolas DOMINGUEZ 6,5: grande grinta a metà campo, in cui rincorre ogni pallone (e avversario).

Dal 78' Luis Binks: sv.

Roberto SORIANO 6: fa il velo sull'assist di De Silvestri per Arnautovic al 77'. Gara buona, anche se non trascendentale.

Andrea SKOV OLSEN 6,5: suo l'assist dalla bandierina per Barrow in occasione dell'1-1. Nel secondo tempo, Mihajlovic però ha bisogno di cambiare.

Dal 46' Nicola Sansone 6,5: come spesso accade quando subentra dalla panchina, dà una spinta in più alla manovra offensiva felsinea.

Emanuel VIGNATO 5,5: pochi spunti là davanti, anche nei migliori momenti del Bologna.

Dal 46' Matthias Svanberg 5,5: conclude poco tra le linee.

Musa BARROW 7: un gol da incorniciare, una clamorosa traversa e tantissimi spunti offensivi. E' tra i migliori.

L'esultanza di Musa Barrow dopo il gol - Empoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Marko ARNAUTOVIC 6,5: chissà cosa sarebbe successo se quel pallone dal dischetto non si fosse stampato sul palo al minuto numero 20... Segna il gol che, al 77', riapre la partita e, là davanti, è sempre un'impresa titanica tenerlo a bada.

Marko Arnautovic - Empoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Mister Sinisa MIHAJLOVIC (squalificato, in panchina Emilio DE LEO) 5: i fantasmi di una difesa che traballa sono definitivamente tornati a far paura. Dodici reti subite nelle ultime 3 giornate sono davvero troppi.

