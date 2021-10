Inter ritrova Empoli, però, si vede una buona prestazione da parte dei nerazzurri, nonostante Inzaghi dia spazio a giocatori come Gagliardini, come Alexis Sanchez, come D'Ambrosio o come Dimarco che diventa sempre più importante in questa squadra. Segna D'Ambrosio, la chiude Dimarco, poi ci sono i soliti Barella, Brozovic e anche Lautaro che è importante anche se non segna. Nell'Empoli tutti, o quasi, male. Anche se L'ritrova il sorriso dopo due risultati non esaltanti . Contro l', però, si vede una buona prestazione da parte dei nerazzurri, nonostantedia spazio a giocatori come Gagliardini, come Alexis Sanchez, come D'Ambrosio o comeche diventa sempre più importante in questa squadra. Segna, la chiude Dimarco, poi ci sono i soliti Barella, Brozovic e anche Lautaro che è importante anche se non segna. Nell'Empoli tutti, o quasi, male. Anche se quel rigore non dato sullo 0-0 ha bloccato molto i giocatori della squadra di Andreazzoli.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7 - Tiene in piedi l'Empoli finché può con ottimi interventi.

Petar STOJANOVIC 5,5 - Comincia molto bene, spaventando Dimarco e Handanovic. Dopo il gol sparisce dalla partita. (dall'82' Riccardo FIAMOZZI sv - Ha poco tempo per mettersi in mostra).

Ardian ISMAJLI 5 - Non riesce a tenere a bada la coppia Sanchez-Lautaro. La difesa dell'Empoli si apre troppo spesso e troppo facilmente.

Sebastiano LUPERTO 5 - Sfiora il gol del vantaggio, ma dietro sono dolori. Non riesce ad arginare in nessun modo il potere offensivo dei nerazzurri.

Fabiano PARISI 4,5 - Fuori Marchizza, dentro Parisi che debutta in Serie A. Questo primo approccio non è andato alla grande, nonostante ci abbia messo della personalità. Ha perso però tutti i duelli con Darmian, sia difensivi che offensivi.

Szymon ZURKOWSKI 5,5 - Primi 20 minuti dove prova ad aiutare i suoi in fase difensiva. Anche lui sparisce dopo il gol dell'Inter. (dal 68' Kristjan ASLLANI 5,5 - Fa ben poco per ridare vigore all'Empoli).

Samuele RICCI 5 - Primo tempo molto buono con le sue verticalizzazioni, poi però commette una grossa ingenuità. Rosso sullo 0-1, quando la partita si poteva ancora aggiustare.

Samuele Ricci viene espulso durante Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Filippo BANDINELLI 5,5 - Va troppo ad intermittenza nel centrocampo toscano. Alterna qualche buona giocata a momenti di vuoto. (dal 68' Liam HENDERSON 6 - Dà una mano in fase difensiva e cerca di combinare qualcosa in avanti, anche se la partita è ormai persa).

Nedim BAJRAMI 5,5 - La sua partita si spegne sul rigore non fischiato. Non riesce a servire con costanza il duo d'attacco. (dal 57' Nicolas HAAS 6 - Il suo ingresso dà più equilibro, anche se si gioca in 10).

Patrick CUTRONE 5 - Ha la prima occasione della partita, poi fatica proprio ad entrare in area di rigore. (dal 68' LeonardoMANCUSO 6 - Non riaprirà la partita, ma fa molto di più rispetto a Cutrone).

Andrea PINAMONTI 5 - Conosce bene i difensori dell'Inter, che a loro volta lo conoscono molto bene. Anche lui fatica a toccare palloni tra de Vrij e Bastoni.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5 - Anche lui fa un mini turnover, considerando che lascia fuori Haas, Marchizza e Henderson. Troppi cambi per avere lo stesso Empoli delle ultime uscite. Questa volta, infatti, la sua squadra non riesce neanche ad imporre il suo solito calcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Battezza male il tiro di Luperto, ma viene salvato da D'Ambrosio. Risponde presente su Stojanovic e su Mancuso e poi poco altro.

Danilo D'AMBROSIO 7,5 - Salva sul tiro a colpo sicuro di Luperto a portiere battuto. Segna la rete del vantaggio, con azione fatta partire da lui stesso. Interventi difensivi qua e là. È stata la partita di D'Ambrosio.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Si mangia in un sol boccone Pinamonti e Cutrone. (dal 79' Aleksandar KOLAROV 6 - Ha voglia e prova anche a segnare).

Alessandro BASTONI 6 - Dà una mano a de Vrij che fa comunque quel che vuole al centro della difesa.

Matteo DARMIAN 6,5 - Si fa notare spesso sulla fascia dove ha gioco facile con Parisi. Mette in mezzo diversi cross interessanti.

L'intervento di Ricci su Barella in Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Nicolò BARELLA 6,5 - Solita sostanza in mezzo al campo. Pericoloso davanti, ma anche generoso in fase difensiva.

Marcelo BROZOVIC 6 - Gara dai due volti. Ci mette un po' a carburare e quando entra in partita, ecco che l'Inter alza l'asticella. Nel secondo tempo, dopo un ottimo avvio, però torna a ritmi troppo lenti. (dal 72' Matías VECINO 6 - Partecipa a tutte le azioni offensive dell'Inter nel finale di gara).

Roberto GAGLIARDINI 6 - Buona risposta per Gagliardini che ritrova il campo e si rende anche pericoloso. Non trova però il gol: palo e rete annullata per lui. (dall'84' Stefano SENSI sv - Poco tempo a disposizione, ma ha un buon impatto alla gara).

Dimarco esulta dopo il gol in Empoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Federico DIMARCO 6,5 - Sta diventando sempre più importante per l'Inter di Simone Inzaghi. Continue sgroppate sulla sinistra, sempre pericoloso sui calci piazzati, segna anche il gol che chiude la partita.

Alexis SÁNCHEZ 7 - Nonostante ci sia rimasto male per il cambio, la gara del cileno è stata molto positiva. Suo l'assist per il gol di D'Ambrosio, ma anche tante giocate in avanti per aprire la difesa dell'Empoli. (dal 72' Joaquín CORREA 6 - Prova a segnare, ma non ci riesce. Entra comunque in partita con la giusta cattiveria).

Martínez LAUTARO 6,5 - Non trova il gol, ma è comunque pericoloso e importante per questa Inter. Ha fornito anche un assist a Dimarco, poi ci si mette di mezzo Vicario. (dall'84' Edin DZEKO 6 - Tocca due palloni che rilanciano l'azione, portando subito l'Inter davanti).

All. Simone INZAGHI 6,5 - Si gioca un mini turnover ad Empoli e non era una cosa così scontata contro una squadra in salute. Ha però ragione lui, dando le giuste motivazioni a chi è entrato che ha fatto un'ottima partita. Tante buone indicazioni ricevute dopo due risultati poco esaltanti.

