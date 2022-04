Empoli-Spezia, match valido per la 32a giornata di Serie A, si è concluso con il punteggio di 0-0 al Castellani. Vediamo insieme i voti ai migliori e ai peggiori del match.

===Le pagelle dell'EMPOLI===

Guglielmo VICARIO 6,5 - Un'altra prestazione convincente. Bravo su Agudelo, determinante su Verde. Risponde sempre presente.

Petar STOJANOVIC 6 - A destra, sempre ben posizionato. Si propone poco.

Simone ROMAGNOLI 6,5 - Duro duello con Manaj. Regge, perché di testa non si fa superare. Gladiatorio dopo la ferita alla fronte. (Dal 78' ISMAJLI SV)

Mattia VITI 6,5 - Ha senso dell'anticipo e ritmo. Bravo in almeno tre chiusure uno contro uno. Deve trovare solo un po' di fisicità in più.

Fabiano PARISI 6,5 - Sempre molto interessante. Tecnica e intelligenza. Dal suo lato lo Spezia non passa.

Szymon ZURKOWSKI 5,5 - Parte male, sbagliando un paio di imbucate semplici e venendo ammonito. Si riprende dopo mezz'ora, ma non convince del tutto. (Dal 56' BENASSI 6 - Vicino al gol con un bel mancino di prima intenzione. Sbaglia un paio di aperture.)

Kristjan ASLLANI 6,5 - Regia pulita, gioca di prima, sveglio e lucido. Ampi margini di miglioramento per questo 2002.

Filippo BANDINELLI 6 - Mezz'ala di spinta, manda al tiro Pinamonti. A volte sbaglia la scelta finale. (Dal 78' HENDERSON 6 - Nel finale, va due volte al tiro e ci prova fino all'ultimo)

Nedim BAJRAMI 6 - Tra le linee. Inizia nascondendosi, poi viene fuori guidando ogni ripartenza toscana. Piedi raffinati, gli manca un po' di cattiveria.

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Subito ammonito. Non trova lo spunto giusto, non ha lo smalto delle giornate migliori. (Dal 56' LA MANTIA 6 - Provedel e Erlic gli negano due gol. Ci prova, lotta, attacca lo spazio)

Andrea PINAMONTI 6 - Provedel con un riflesso d'istinto gli nega il gol. Lavora per la squadra, in appoggio e provando a dare profondità.

ALL. Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 - Non un brutto Empoli. Attacca, propone, va vicino al gol in tre nitide occasioni. Manca ancora l'appuntamento con i tre punti, ma giocando cosí arriveranno.

===Le pagelle dello SPEZIA===

Ivan PROVEDEL 7 - Grande parata con i piedi su Pinamonti nel primo tempo, super riflesso su La Mantia nella ripresa, decisivo anche su Benassi. Migliore in campo.

Kelvin AMIAN 6 - A destra, fatica a reggere il duo Bandinelli-Parisi quando viene attaccato. Un paio di buone avanzate offensive.

Martin ERLIC 6,5 - Tosto, sicuro, convinto. Bel difensore.

Dimitris NIKOLAOU 6,5 - Gran partner di Erlic. Salva due volte di testa su cross pericolosi.

Arkadiusz RECA 6 - A sinistra, con grinta e caparbietà. Non lascia spazio a Zurkowski. (Dal 90' FERRER SV)

Simone BASTONI 6 - Mezz'ala, ma anche mediano. Si fa sentire in mezzo, senza mai mollare un centimetro.

Jakub KIWIOR 6,5 - Pilastro di questo Spezia. Equilibrio, senso tattico, agonismo.

Giulio MAGGIORE 6 - Va vicino al gol con un bel destro in avvio. Prova a dar qualità al gioco dei liguri, non sempre ci riesce.

Emmanuel GYASI 5 - Non bene. Sacrificio ineccepibile, ma in avanti non salta mai Parisi. Ammonito per proteste. (Dal 83' KOVALENKO SV)

Rey MANAJ 5,5 - Gara dura, contro due difensori marmorei come Erlic e Nikolaou. Spalle alla porta, nessun tiro, un paio di guizzi e poco altro. (Dal 83' NZOLA SV)

Kevin AGUDELO 5,5 - Deve unire il gioco, ma viene sempre anticipato. Non una gran prova. Solo uno spunto nella ripresa. (Dal 67' VERDE 6 - Vicario respinge il suo mancino, ma ha il merito di alzare il livello offensivo dello Spezia)

ALL. Thiago MOTTA 6 - Spezia ordinato, coordinato, volitivo, disciplinato. Un buon punto e un grazie a Provedel.

